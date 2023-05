“Qui si fa l’Italia Live - Le tante vite di Sandro Pertini”, l’incontro alla Sala delle Edicole

Sabato 6 maggio, alle ore 16.30, in Sala delle Edicole di Palazzo del Capitano a Padova si terrà l’incontro dal titolo “Qui si fa l’Italia Live - Le tante vite di Sandro Pertini” che vede la partecipazione di Lorenzo Pregliasco, esperto di comunicazione politica e co-fondatore di YouTrend.

L’appuntamento, dedicato alla figura di uno dei presidenti più amati della nostra storia, esplorerà le differenti fasi della vita di Pertini, dal suo ruolo nella resistenza partigiana fino alla Presidenza della Repubblica.

Si consiglia la prenotazione tramite il sito eventbrite.it

Il link consultabile anche sulla pagina Instagram ufficiale del Master.

Il “Master in Social media, opinione pubblica e marketing politico elettorale” prepara professionisti a operare nel campo della comunicazione social e del marketing politico, istituzionale ed elettorale di istituzioni politiche, enti locali, partiti, sindacati, associazioni professionali, organizzazioni no profit etc.

Il corso, organizzato in collaborazione fra l’Università di Padova e Quorum/YouTrend, partner del progetto, fornisce gli strumenti concettuali e operativi necessari per costruire e gestire, online e offline, le fasi di una strategia politica, in particolare: ideare e condurre una campagna di comunicazione strategica e di posizionamento sui social; saper leggere e usare sondaggi e inchieste d’opinione per sviluppare una campagna efficace; creare un piano di storytelling per un leader, un partito, un’organizzazione; preparare un piano di comunicazione per una campagna elettorale; gestire la presenza mediatica e promuovere l’immagine di candidati/e o partiti; interfacciarsi con gli organi di stampa e gestire l’ufficio stampa politico di enti, istituzioni e associazioni.

