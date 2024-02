Santi Francesi in concerto a Padova al Gran teatro Geox

Il cartellone proposto da Zed in Veneto si arricchisce di un altro nome proveniente dal Festival di Sanremo e tra le rivelazioni più interessanti degli ultimi anni: quello dei SANTI FRANCESI, attesi il prossimo 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova!

Biglietti disponibili da domani 16 febbraio solo su Ticketone e da mercoledì 21 febbraio anche su Ticketmaster e circuiti autorizzati.

Nella lista degli artisit in gara al Festival che faranno tappa a Padova, i SANTI FRANCESI si aggiungo ai già annunciati concerti di Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso, Alfa, Gazzelle e Mr. Rain!

A pochi giorni dalla conclusione della 74° edizione del Festival della Canzone Italiana, che ha visto i SANTI FRANCESI come rivelazione della manifestazione grazie agli ottimi riscontri ottenuti dal brano “L’AMORE IN BOCCA” e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”, il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis annuncia quindi il suo ritorno sul palco.

Ma, prima ancora, tocca a “L’AMORE TORNA. Piccole liturgie musicali”, quattro showcase intimi che hanno registrato il sold out in pochi secondi e che a marzo prenderanno forma in due luoghi sconsacrati ma dalla bellezza sacra: a Milano nella Chiesa di San Vittore e 40 Martiri e a Napoli nella Chiesa San Giuseppe Le Scalze. Dopo un’esperienza come quella del Festival di Sanremo i SANTI FRANCESI hanno scelto come prima cosa di raccontare e raccontarsi attraverso la musica con quattro show intimi nelle chiese, per poi dare sfogo alla loro energia live sui palchi dei club.

«La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni. - Spiegano i SANTI FRANCESI - Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club.»

“L’AMORE IN BOCCA”, presentato alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana, è un brano che nasce da un fortunato errore di scrittura de ‘l’amaro in bocca’. “Siamo rimasti affascinati da quell'espressione che è poi rimasta in un cassetto alcuni mesi” raccontano i SANTI FRANCESI. “Durante una sessione con Cecilia Del Bono, con cui lavoravamo per la prima volta, ci siamo trovati a riaprire quel cassetto e scrivere in un pomeriggio “L’AMORE IN BOCCA”. Il brano è un piccolo mistero, una raccolta di diapositive, momenti e suggestioni senza meta o direzione precisa che ruotano attorno a quell’immagine. Romantica e sensuale allo stesso tempo, “l’amore in bocca” è l’espressione attorno alla quale noi e Cecilia abbiamo raccontato momenti delle nostre rispettive vite private, senza lasciarci andare a troppe spiegazioni, ed è perciò che la natura di questa canzone rimane nascosta, sepolta sotto strati di allegoria, perfino a noi stessi. È affascinante il non sapere, il non esserci mai detti cosa intendessimo davvero, a chi stessimo indirizzando quelle parole”.

