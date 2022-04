"Sapori di primavera" a Cittadella

Domenica 10 aprile Sapori di Primavera farà tappa a Cittadella. La tradizionale manifestazione, dedicata all’incontro con i migliori sapori della nostra terra, sarà inaugurata alle 11.30 in piazza Pierobon. Interverranno Fabio Bui e Vincenzo Gottardo, presidente e vicepresidente della Provincia di Padova, Luca Pierobon, Sindaco di Cittadella, i rappresentanti delle Associazioni di categoria del Commercio.

«Sapori di Primavera – ha detto Vincenzo Gottardo – prosegue il suo tour a Cittadella. L’idea di rendere questa manifestazione itinerante è stata molto apprezzata sia dagli amministratori che dagli espositori e regalerà ai cittadini e ai turisti la possibilità di conoscere i migliori prodotti delle terra, assaporarne le proprietà e conoscere le caratteristiche di salubrità. Finora è stato un grande successo e la partecipazione è stata davvero ampia, la gente ha desiderio di tornare a frequentare i mercatini, di trascorrere le domeniche all’aperto, magari degustando i prodotti tipici. Saranno oltre 30 aziende espositrici, e molte di queste sono nuove rispetto all’iniziativa, ma è rilevante sottolineare la presenza di tanti giovani e un numero significativo di imprenditrici donne altamente qualificate e motivate. E’ un segnale importante di un cambiamento che avviene anche in agricoltura, stretta tra la globalizzazione e la crisi dei mercati, ma per questo chiamata a nuove sfide».

Come sempre a Sapori di Primavera c’è l’imbarazzo della scelta tra i prodotti che si possono acquistare: miele, formaggi freschi e stagionati, conserve e confetture, prodotti di pasticceria, farine, frutta e verdura di stagione, vini doc, igt e olio extravergine di oliva, carni varie dagli insaccati alle carni avicole fresche e trasformate.

«Cittadella – ha detto il sindaco Luca Pierobon - continua a confermarsi punto di riferimento e sede di importanti manifestazioni ed è pronta ad ospitare “Sapori di Primavera”, in un connubio perfetto tra le bellezze storico artistiche della nostra città e le eccellenze agro alimentari del nostro territorio.

Un ringraziamento alla Provincia di Padova e al Vice Presidente Gottardo che hanno deciso di proporre Cittadella, assieme a Padova, Abano e Montagnana, come una delle tappe della manifestazione, consentendo di inserirci in una rete di collaborazione territoriale.

Noi siamo una città che parte dall’agricoltura e che vuole rimanere orgogliosamente fedele a quelli che sono i valori di questo settore.

Grazie a Sapori di Primavera, avremmo dunque la possibilità di dar voce alle aziende del territorio, di avvicinare i loro prodotti alle tavole dei cittadellesi, insegnando loro l’importanza di guardare alla qualità dei prodotti da consumare».

«Cittadella - ha concluso il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui - è una città d’arte, di cultura, di turismo, è l’esempio perfetto per fare rete e per proporci come un territorio ricco di sfaccettature. Il pubblico potrà passeggiare tra gli stand, scoprire attività d’impresa interessanti e preziose, fare domande ai produttori per conoscere i corretti processi di realizzazione dei prodotti secondo la stagionalità e testarne la bontà e la sicurezza. Gli obiettivi di questa nuova edizione non cambiano: far conoscere l’ambiente rurale, gli aspetti della tradizione e della cultura come il lavoro dei campi, rendere note le caratteristiche di salubrità, nutrizionali e organolettiche dei prodotti della campagna padovana, oltre che fornire un’occasione unica alle aziende agricole del territorio per incontrare il pubblico e i clienti, per far conoscere ed apprezzare le proprie produzioni, uniche e d’eccellente qualità».

Sapori di Primavera è un’iniziativa della Provincia di Padova, con la Città di Abano Terme e la partecipazione di Coldiretti, Confagricoltura e CIA.

Info

Per scoprire i dettagli dell’evento e per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito https://saporipadovani.it/sapori-di-primavera-2022-cittadella/

L’evento è a partecipazione gratuita.