PonTeatro 2024, spettacolo “Una sberla di fortuna” a Ponte San Nicolò

Un atto unico carico di risate a PonTeatro

Sabato 16 marzo (ore 21) va in scena Una sberla di fortuna

Sala Civica Unione Europea, Ponte San Nicolò – Padova

Dettagli

Leggerezza e risate fanno parte del DNA della rassegna teatrale PonTeatro , organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’Assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin. Una programmazione caratterizzata dalla risata in tutte le sue sfumature, da quella che arriva dalla commedia dell’arte a quella che segue una trama più noir, ma non per questo meno spassosa, come “Una sberla di fortuna”, la pièce in programma sabato 16 marzo (ore 21), alla Sala Civica “Unione Europa” di Ponte San Nicolò.

Il palcoscenico verrà lasciato alla compagnia Tuttinscena, che propone una commedia moderna caratterizzata da grande ritmo e comicità diretta da Agostino Nalon. Protagonista è Enrico Perini, che ogni giorno va al lavoro in treno, ma una sera, al ritorno, si accorge che qualcuno ha scambiato la sua borsa per errore. Al posto dei guanti e la sciarpa trova un milione e 735mila euro, tutti in banconote da 50. Una cifra che può cambiare la vita, soprattutto ad un modesto impiegato. Enrico prenota due biglietti aerei e cerca di partire con la moglie il più presto possibile, ma lei si oppone. Nel frattempo l’ispettore di polizia bussa alla porta dei coniugi Perini, e sarà solo il primo di una serie di colpi di scena, per una trama che da commedia si tinge dei colori del noir.

Info e biglietti

Ponteatro (spettacoli ore 21) biglietto 7 euro

CAST - https://www.ilcast.it/calendario/una-sberla-della-fortuna (aggiornamenti Facebook/CAST)

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò

Tel. 049 8961532

Mail: biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/una-sberla-della-fortuna

Foto articolo da https://www.ilcast.it/calendario/una-sberla-della-fortuna