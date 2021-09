La grande scuola russa: concerto per pianoforte con Elena Nefedova a villa Contarini

Domenica 17 ottobre, alle ore 20.45, si terrà il " Concerto per pianoforte con Elena Nefedova" nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (PD).

Il concerto è organizzato dalla Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, alla mail prenotazione@fondazioneghirardi.org

Accesso con green pass in adeguamento alle normative di contenimento Covid-19.

Saluti

Dino Cavinato

(Direttore Fondazione G. E. Ghirardi Onlus)

Musiche di: N. Metner, P.I. Tchaikovsky, A. Scriabin, L. Desyatnikov

Elena Nefedova nasce a Mosca nel 1990 e intraprende lo studio del pianoforte all'età di cinque anni, inizialmente alla Scuola di Musica Gnessin e successivamente presso la Scuola Centrale di Musica con il M° Kira Shashkina. Nel 2006 inizia regolarmente gli studi presso il Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” di Mosca con prof. Vera Gornostaeva, ultima allieva del leggendario pianista e didatta Heinrich Neuhaus. Trasferitasi a Roma nel 2011, continua a studiare nel conservatorio “Santa Cecilia”, dove si diploma brillantemente nel 2015. Dal 2011 si perfeziona sotto la guida del M° Ivan Donchev.

Svolge intensa attività concertistica, invitata in importanti sale e presso primarie istituzioni in Grecia, Francia, Russia, Germania, Italia, Sud Africa. È stata solista di importanti orchestre tra cui Russian National, Moscow Chamber Orchestra, Novosibirsk Philarmonic Orchestra e altre ancora.

All'attività concertistica, dal 2012 affianca con passione quella didattica. Attualmente collabora in qualità di docente di pianoforte principale con l'Accademia Eretina di Monterotondo e l’Accademia Euterpe di Roma.

Nel 2016 ha riscosso un grande successo nei concorsi riservati ai diplomati eccellenti dei Conservatori Italiani. A maggio è stata la prima donna a vincere il Concorso pianistico nazionale - Premio Lamberto Brunelli. Nell'ottobre dello stesso anno si è distinta tra i cinquanta giovani pianisti e vince la XXXIII edizione del Concorso Nazionale Pianistico “Premio Venezia” - Fondazione Amici della Fenice. La vittoria del concorso la avvia verso un’attività ancora più intensa e nell’arco di due stagioni concertistiche si esibisce in prestigiosi teatri in Italia e all’estero.

Elena è stata selezionata dal rinomato pianista ungherese András Schiff per il suo progetto “Building Bridges, una piattaforma per sostenere e promuovere i giovani musicisti che prevede una serie dei concerti nei paesi europei.

Per accedere al concerto è necessario il green pass

Per prenotazioni prenotazione@ fondazioneghirardi.org

