"Semi di benessere", Qi Gong e Tai Chi tradizionale

Per migliorare la mobilità, la postura e il benessere psicofisico. Con la Maestra Xiaohui Wang

AL PARLCO MORANDI - Ogni sabato dal 29 ottobre al 3 dicembre 2022 con 6 Incontri Gratuiti.

In caso di maltempo si recupera la domenica dalle 16.30 alle 17.45. Per partecipare è necessario il certificato medico per praticare lo sport non agonistico e la tessera AICS che comprende la copertura assicurativa.

Iniziativa realizzata con il contributo di Comune di Padova Assessorato alla Cultura e con le risorse del Bilancio Partecipato 2022-Padova Policentrica in collaborazione con la Consulta di Quartiere 2 Nord.