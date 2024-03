Mercoledì 20 marzo alle ore 17 nella sede di Superauto in via Goldoni 12 a Padova si terrà il seminario “I bulli non sanno litigare - Insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a rispettarli” organizzato dalla Fondazione Ometto di Padova su richiesta del preside Andrea Muto del II IC Ardigò di Padova. La conferenza sarà tenuta dal pedagogista Daniele Novara, autore, counselor e formatore di livello nazionale, che nel 1989 ha fondato il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, di cui è tuttora direttore.

L’iniziativa, rivolta ai docenti e ai genitori del II IC Ardigò e a tutti gli altri genitori interessati, affronta un tema quanto mai attuale e importante: il bullismo è sempre più comune tra gli adolescenti e troppo spesso insegnanti, educatori, padri e madri non sanno come affrontare il problema.

Si cercherà quindi di mostrare possibili modelli educativi per correggere queste incompetenze conflittuali e socio-relazionali prima che condizionino la vita degli uomini e delle donne che saranno i nostri figli. Saranno presenti anche l’assessore comunale alle politiche sociali Cristina Piva, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Roberto Natale e Paola Trione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Partecipazione

Ingresso gratuito su prenotazione a Fondazione Ometto (049-5222214).

