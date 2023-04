Seminario "Come dormire meglio tramite Qi Gong e Tai Chi"

Come dormire meglio: scoprire metodi naturali e imparare esercizi di Qi Gong e Tai Chi per migliorare la qualità del sonno (automassaggio, abitudini efficaci, respirazione addominale, meditazione guidata). Con la maestra Xiaohui Wang. Portare tappetino e coperta/asciugamano per attività a terra.

Iscrizione obbligatoria, telefonare al numero Whatsapp 328 0052556 dell’Associazione Health&Care. Offerta libera destinata alla Parrocchia “Cristo Risorto” per il pranzo dei poveri. Health&Care A.S.Dilettantistica: www.healthandcare.it.