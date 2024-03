Sentieri sonori junior, torna la rassegna dedicata a bambini per scoprire i colli Euganei

Prezzo non disponibile

Torna l’appuntamento con Sentieri Sonori Junior, la rassegna dedicata a bambini dai 3 ai 10 anni per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni, musica e natura. A partire da domenica 24 marzo (Giornata Regionale per i Colli Veneti) il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per quattro appuntamenti e vivere insieme un'esperienza diversa a contatto con la natura e con la musica. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti dal sito internet https://www.sentierisonori.it/.

Ideata da APS Play, con il patrocinio della Provincia di Padova, il patrocinio e il contributo di Città di Montegrotto in collaborazione con Parco Regionale dei Colli Euganei, BancAdria Colli Euganei, NaturaSì, Idee Verdi, A Perdifiato, Komatsu Italia, Coop. Sociale Nuova Idea, Consorzio Veneto Terme Colli Marketing. Media partner Collieuganei.it L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25.

«L’Ente Parco è sempre orgoglioso di ospitare manifestazioni come questa, che avvicinano giovani e giovanissimi alla straordinaria bellezza del nostro territorio. - dichiara il Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin - Grazie a un approccio responsabile, guidato da esperti, i piccoli partecipanti avranno l'occasione di esplorare il paesaggio in modo sostenibile e consapevole, rispettando l'ambiente e le specie che lo abitano. Il prezioso connubio tra avventura, musica e rispetto per la natura renderà questa esperienza ancora più preziosa, focalizzando l’attenzione sulla tutela della biodiversità che poniamo sempre al primo posto dal momento della candidatura al MAB UNESCO».

«Sentieri Sonori Junior è molto più di una semplice manifestazione. È un'opportunità unica per le famiglie e i giovani di riconnettersi con la bellezza del nostro territorio e di esplorare i tesori nascosti dei Colli Euganei", – commenta l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton del Comune di Montegrotto Terme – Durante l'evento, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella natura incontaminata dei Colli Euganei, guidati da esperti accompagnatori, mentre i concerti-laboratorio offriranno un'esperienza musicale interattiva e educativa, pensata appositamente per coinvolgere i giovani nelle meraviglie della musica e della creatività. Un'opportunità per crescere, imparare e creare ricordi indelebili in compagnia della propria famiglia».

In questa prima avventura all'aria aperta “Rito Ritmo”, i piccoli esploratori avranno l'opportunità di immergerti nella bellezza della natura primaverile, esplorando i boschi mentre impareranno a riconoscere e apprezzare alcune delle più affascinanti specie floreali che abbelliscono i Colli Euganei.

«Tenendo salda la filosofia di rispetto per la natura, conserveremo il delicato equilibrio degli ecosistemi, ricordando sempre di trattare con cura il nostro ambiente. - commentano gli organizzatori - Impareremo insieme a raccogliere i fiori senza danneggiare le piante, preservando la loro bellezza e i loro colori attraverso tecniche di essiccazione appropriate».

Una volta giunti a destinazione, un’altra avventura musicale alla scoperta del linguaggio senza confini: il ritmo. Attraverso un repertorio di percussioni eclettico e coinvolgente e con musicisti da scoprire, i partecipanti scopriranno le sfumature e le peculiarità che caratterizzano i ritmi di diverse culture, aprendo le porte a un mondo di espressione artistica senza confini.

Il ritrovo è alle ore 10 presso parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme). Per informazioni 049 9131781 info@sentierisonori.it. È suggerito indossare un abbigliamento adeguato al trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole), un telo per sedersi a terra e acqua.

La rassegna è a portata di zampa, dog-friendly. È possibile, infatti, portare il proprio animali domestici al seguito. Infine, quest’anno sarà data maggiore attenzione agli spostamenti per raggiungere la rassegna, contribuendo così ad avere meno impatto sull’ambiente. Le destinazioni scelte, infatti, sono facilmente raggiungibili attraverso i percorsi ciclabili del Parco Regionale dei Colli Euganei.

