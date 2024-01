Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, tutti gli appuntamenti della Diocesi di Padova

«Ama il Signore Dio tuo… e ama il prossimo tuo come te stesso»: è il versetto del vangelo di Luca (10,27) a far da filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2024, che come di consueto si celebra dal 18 al 25 gennaio.

Il tema è stato scelto da un Gruppo ecumenico locale del Burkina Faso, che rappresenta le varie tradizioni cristiane del paese africano, coadiuvato dalla comunità locale di Chemin Neuf, i cui membri condividono un impegno peculiare per l’unità dei cristiani. La presentazione del sussidio per l’Italia è stata curata dal Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania.

«Il fondamento dell’amore fraterno – si legge nella presentazione – è Dio stesso: Padre, Figlio e Spirito Santo, e la fraternità universale resta il sogno aperto dell’Eterno che a noi è consegnato come “dono” da custodire e quale “compito” da realizzare».

In apertura della Settimana, giovedì 18 gennaio, alle ore 21 nella cripta della basilica di Santa Giustina (ingresso da via Ferrari) si terrà la veglia di preghiera ecumenica, a cura del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, a cui parteciperà anche il vescovo Claudio, come rappresentante della Chiesa cattolica che è in Padova. Anima il canto il Coro Shalom di Abano Terme.

Inoltre, durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nel santuario di San Leopoldo a Padova, come ogni anno, ci sarà la celebrazione eucaristica quotidiana (alle 18.30 nei giorni feriali, alle 18 il sabato e la domenica) secondo le intenzioni della Settimana e partecipate di volta in volta da diverse realtà, associazioni, movimenti.

Di seguito il programma dettagliato:

Giovedì 18 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da mons. Raffaele Gobbi, rettore del seminario di Padova e delegato vescovile per il Diaconato permanente.

Partecipano gli alunni del seminario di Padova e di Casa Sant’Andrea, Casa del clero, Apostolato Mondiale di Fatima, Milizia dell’Immacolata.

Venerdì 19 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da don Enrico Luigi Piccolo, responsabile dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Partecipano Rinnovamento nello Spirito, Nuovi orizzonti, Comunità neocatecumenali.

Sabato 20 gennaio 2024

Ore 18: celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Piva, dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola, la cultura e l’università. Partecipano insegnanti di religione, studenti universitari, scuole cattoliche paritarie, Fidae, Agesc, Fism, Federazione universitaria cattolica italiana, Centro italiano femminile, Regnum Christi e Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale.

Domenica 21 gennaio 2024

Ore 18: celebrazione eucaristica presieduta da don Tommaso Opocher, referente diocesano della Comunità di Sant’Egidio. Partecipano Movimento dei Focolari, Comunità di Sant’Egidio, Associazione cattolica operatori sanitari, Movimento apostolico ciechi, Centro volontari della sofferenza, Unitalsi, Movimento per la vita, Associazione Murialdo e Associazione “Figli in cielo”.

Lunedì 22 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Moscato, assistente unitario dell’Azione cattolica. Partecipano Azione Cattolica, Agesci e Scouts d’Europa, Masci, Cursillos di Cristianità, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Movimento Carismatico di Assisi.

Martedì 23 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da mons. Antonio Oriente, delegato vescovile per la Vita consacrata. Partecipano religiosi, religiose, Istituti di vita consacrata, Ordine francescano secolare, Gioventù francescana e giovani del Sermig.

Mercoledì 24 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da don Gianromano Gnesotto, responsabile dell’Ufficio per la pastorale dei Migranti. Partecipano comunità etniche, Acli, Ucid, Società San Vincenzo de’ Paoli, Équipe Nôtre Dame, Incontro matrimoniale, Unione cattolica artisti italiani.

Giovedì 25 gennaio 2024

Ore 18.30: celebrazione eucaristica presieduta da mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Partecipano Comunione e Liberazione, diaconi permanenti.

Info web

https://www.diocesipadova.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2024/

Foto articolo da comunicato stampa