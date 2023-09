"Dentro al piatto: le sfide alimentari dei prossimi anni", l'incontro all'Enoteca Mediterranea

Frutto della collaborazione tra il magazine online Atmospheralab e l’associazione Ets Phoresta, giovedì 5 ottobre alle ore 19 – presso l’Enoteca Mediterranea di Padova – si terra? la conferenza “Dentro al piatto: le sfide alimentari dei prossimi anni”.

Scarica la locandina dell'evento

Il tema dell’incontro sara? la relazione tra il cibo, la produzione e la conservazione degli alimenti: come questo rapporto e? cambiato nel corso del tempo, in che modo si possano minimizzare gli sprechi alimentari e, soprattutto, l’ambiguita? del ruolo della plastica.

Se da una parte, infatti, la plastica permette di isolare e conservare i cibi prolungandone la durata, dall’altra parte inquina l’ambiente e puo? contaminare gli alimenti sottoforma di microplastiche.

Gli ospiti che interverranno per approfondire queste tematiche sono Mauro Balboni, esperto di sicurezza alimentare e dell'impronta del cibo sulle risorse naturali, nonché autore di alcuni libri tra cui "Il pianeta dei frigoriferi: segnali dal futuro del cibo"(2022); Fabiana Corami, ricercatrice del CNR- ISP di Venezia esperta in plastiche e microplastiche; Beatrice Rosso, dottoranda in Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia esperta in plastiche e microplastiche.

La partecipazione all’evento e? gratuita, ma i posti sono limitati. Per questo motivo e? gradita una prenotazione.

Per qualsiasi informazione, contattare: Elisa: 347 383 2931 atmospheralab@gmail.com info@phoresta.org

https://www.phoresta.org/2023/09/25/dentro-al-piatto-le-sfide-alimentari-dei-prossimi-anni/