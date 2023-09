“Sfumature di bianco”, lo spettacolo benefico al teatro Falcone e Borsellino di Limena

“Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto, ma non si conosce il valore di niente” (O. Wilde, Il ritratto di Dorian Grey) Tre amiche – Paola, Alba, Giulia - si confrontano sulla qualità artistica di un oggetto d’arte, discutendo sul prezzo altissimo per il quale è stato acquistato da una delle tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni accesi sull'arte contemporanea per sfociare in un violento litigio che non riguarda più l'arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia.

Note di regia

In un crescendo di dialoghi serratissimi, le tre protagoniste giocano una partita a scacchi in cui la realtà della loro relazione è resa evidente da una messa in scena estremamente essenziale, priva di ogni elemento naturalistico, a totale servizio del testo. Un confronto nudo, frontale, in cui personalità e nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso rapporto. Ma quale rapporto non è basato su qualche mezza verità, su qualche completa bugia o grande malinteso? Ma chissà se poi, talvolta, proprio una menzogna o una verità nascosta possono aiutare a ricostruire un rapporto annientato dalle parole e dagli eventi…

Le pecore nere

Barbara Giovannelli, Stella Nobili e Marina de Luca sono tre attrici con una forte esperienza professionistica alle spalle, che negli anni le ha viste impegnate in molti e diversificati percorsi teatrali. Nel 2018 hanno deciso di fondere la loro lunga amicizia con le loro esperienze professionali, dando vita a questo progetto artistico.

Evento in collaborazione con Associazione Erika ODV.

Con il patrocinio del Comune di Limena.

In breve

“Sfumature di bianco”

Commedia brillante di Marina de Luca, Barbara Giovannelli e Stella Nobili

Sabato 7 ottobre ore 21

Teatro Comunale Falcone e Borsellino di Limena (PD) - Via Roma, 44

Ingresso ad offerta libera.

La ricerca

Le donazioni raccolte verranno interamente destinate alla ricerca scientifica contro i tumori cerebrali finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus.

Info

Per info: 3357214668 (solo Whatsapp) - info@fondazioneceleghin.it

https://www.facebook.com/FondazioneGiovanniCeleghin

https://www.fondazioneceleghin.it/eventi/

