Un silent play per scoprire la tradizione dello shabbat ebraico

È la più importante delle ricorrenze del calendario ebraico: si sussegue di settimana in settimana scandendo il ritmo dell’anno nella vita individuale, famigliare e sociale degli ebrei. Ma fuori dalle comunità ebraiche, lo shabbat non è ben conosciuto o compreso. È per questo che il Museo della Padova ebraica propone una modalità unica per conoscerlo: il silent play "Ai sensi dello shabbat" in programma domenica 13 marzo, alle 15.

Cuffie alle orecchie e con l'accompagnamento di una guida esperta, i visitatori avranno modo di percorrere un itinerario sensoriale alla scoperta del sabato ebraico: dall'ascolto di melodie e racconti tradizionali, all'assaggio della Challà, il pane tradizionale dello shabbat; dal sentire il profumo delle spezie al vedere e toccare oggetti della ritualità. L'evento, che è adatto a tutte l'età, dura circa un'ora e comprende il silent play al Museo di via delle Piazze e la visita guidata alla vicina Sinagoga in via San Martino e Solferino.

Il biglietto costa 15 euro, e sono previste riduzioni per famiglie, bambini e studenti. È obbligatoria la prenotazione via mail a museo@padovaebraica.it. È richiesta la presentazione del green pass rafforzato. Ulteriori info su www.museopadovaebraica.it/.

