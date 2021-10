"Silent Saturday", due appuntamenti con il silent play per famiglie e per adulti in Villa Campello

ore 16 “Il gatto con gli stivali” per bambini dai 4 anni; ore 17.30 “Il cielo sopra Camposampiero” per adulti

Il nuovo cartellone del Teatro Ferrari, “Il teatro per tutti 2021/22” sarà come sempre attento al pubblico sia degli adulti che a quello delle famiglie e per questo parte con uno speciale appuntamento per tutte le età: un sabato dedicato alla tecnica del Silent Play, percorsi interattivi guidati da un attore attraverso una drammaturgia che si sviluppa tra ascolto in cuffia e azioni teatrali. Il silent play è un modo nuovo di fruire il teatro, da far conoscere sia al pubblico dei bambini che a quello degli adulti.

Sabato 30 ottobre 2021 infatti l’appuntamento è in Villa Campello alle ore 16 per i piccoli spettatori che vorranno seguire “Il Gatto con gli stivali”, un percorso per specchiarsi nei movimenti astuti e perseveranti del Gatto che lo portano a raggiungere la sua meta, evolvendo rispetto alla sua condizione di partenza. Come lui i partecipanti al silent play sperimenteranno con gesti, pensieri e parole questo viaggio iniziatico alla scoperta delle proprie abilità.

Alle 17.30 gli spettatori adulti potranno fare una nuova esperienza di Camposampiero con “Il cielo sopra Camposampiero”, una drammaturgia a tre mani di Anagoor, Teatro Sotterrano e Massimiliano Civica, pensata per accompagnare il pubblico attraverso la città che farà da scenografia al lavoro, così come i passanti saranno le comparse.

Sabato 30 ottobre 2021

SILENT SATURDAY

ore 16 “ Il gatto con gli stivali” per bambini dai 4 anni;

Biglietti

Unico 4 euro

Disponibili online, in prenotazione e prevendita : https://www.teatroferrari.it/

Prevendita territoriale a Camposampiero:

Libreria Costeniero (Via Mogno 44)

Biglietteria al botteghino:

in Villa Campello a partire dalle 15.

Informazioni per il pubblico e prenotazioni

telefono 366 6502085

mail info@teatroferrari.it

https://www.teatroferrari.it/

https://www.facebook.com/TeatroFerrari

