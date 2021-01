Sos Imprese: a Piove di Sacco l'ultima tappa del road show di Confcommercio Ascom

Appuntamento domani mercoledì 20 gennaio a Piove di Sacco per l’ultima tappa di “SOS Imprese”, il road show “Ascom ti ascolta!”, che l’associazione di categoria ha inaugurato sul finire dell’anno scorso nelle principali piazze del territorio.

L'appuntamento

Come previsto dal format dell’iniziativa, dalle 9 alle 12 personale Ascom affiancherà il rappresentante territoriale Confcommercio assieme al segretario di delegazione, per ascoltare le esigenze delle imprese e dare sostegno offrendo soluzioni concrete ai bisogni degli imprenditori che in questo momento stanno affrontando problemi di ogni sorta.

«Un aiuto concreto»

«Con “Sos imprese” – commenta Renzo Capitanio, presidente mandamentale dell’Ascom Confcommercio – abbiamo voluto dare un forte segnale di aiuto concreto alle aziende del territorio che devono affrontare gli enormi problemi che la crisi sanitaria ha creato al sistema delle PMI, testimoniando anche fisicamente e concretamente la nostra vicinanza agli operatori del commercio che la crisi attuale ha messo in ginocchio».

