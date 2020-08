"Cuccioli e il Bambà blu", spettacolo in piazza a Piombino Dese

Nuovo appuntamento con il teatro per bambini e famiglie dopo l’emergenza covid-19 anche in 8 comuni del camposampierese che hanno voluto realizzare il cartellone “Sipari di Stelle”. “I Cuccioli e il bambù blu”, in programma per sabato 22 agosto alle 21 in piazza Risorgimento a Piombino Dese, vede in scena i fratelli Francesco Manfio e Sergio Manfio (quest’ultimo firma anche la regia) e parla di un tema molto attuale e che tocca da vicino i giovani : quello del rispetto e della protezione dell’ambiente.

Uno spettacolo di grande qualità e assai coinvolgente, com’è abitudine degli allestimenti de Gli Alcuni. In scena i due personaggi del CAPI (Sergio Manfio) e dell’ASSISTENTE (Francesco Manfio), molto amati dai bambini, sono pronti a trascinare e appassionare i più piccini con un allestimento caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico.

Lo spettacolo

Il Capi e l’Assistente devono sventare un malvagio piano che Maga Cornacchia sta mettendo in atto contro i Cuccioli. Con l’aiuto del Mago della Palude, infatti, la perfida Maga ha dato vita a una pianta magica – il Bambù Blu – che ha la possibilità di inquinare il mondo fino a trasformarlo in una palude.

E i Cuccioli non sanno che basta solo sfiorare con un dito la pianta magica per essere trasformati in pietra.

I due protagonisti dello spettacolo devono riuscire ad avvisarli in tempo prima che questo accada. Nella palude ogni comunicazione risulta difficile e in più ci sono le terribili Murene Iene che impediscono di toccare l’acqua e di navigare.

Maga Cornacchia e i suoi due tonti aiutanti, gli ermellini Cuncun e Canbaluc, hanno un piano che metteranno in atto grazie all’aiuto di Bianco, il magico cavallo del Mago della Palude.

Grazie all’astuzia dell’Assistente, e nonostante l’imperizia del Capi, i Cuccioli vengono avvisati, la pianta malefica viene estirpata e Maga Cornacchia se ne deve tornare al suo Palazzo della Magia con le pive nel sacco.

Informazioni e costi

Ingresso offerta libera, informazioni presso la Biblioteca comunale | In caso di maltempo lo spettacolo verrà recuperato il 23 agosto.

L'evento è stato studiato per offrire agli spettatori la migliore visione, in sicurezza con tutte le attuali norme anti Covid-19.

La rassegna

Sipari di Stelle è una rassegna voluta dai comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte in collaborazione con il Tavolo della Cultura del Camposanpierese. Gli spettacoli sono realizzati da Gli Alcuni, La Piccionaia e Febo Teatro.

La programmazione completa degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it