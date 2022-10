Spettacolo "Menefotto" di e con Rocco Barbaro al teatro san Carlo

Venerdì 11 novembre alle ore 20,30 si terrà lo spettacolo di cabaret dal titolo "Menefotto" di e con Rocco Barbaro, con il Patrocinio del Comune di Padova.

Reduce passate delle esperienze su Zelig e Colorado Cafè, l'artista calabrese racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà del Nord Italia, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente.

Il suo umorismo infatti ricorda quello di altri attori dell'area milanese che hanno fatto scuola come Dario Fo, Giorgio Gaber o Paolo Rossi, comici della parola che del gesto o della mimica, ricavando il proprio successo dall'interpretazione, in diversi, di ciò che avviene nella società.

Rocco Barbaro in chiave ironica e con un retrogusto amaro rappresenta il fenomeno dell'emigrazione dei meridionali verso il nord Italia. Uno spettacolo in parte autobiografico. Rocco arriva a Milano dove a causa della sua somiglianza con Michele Placido è costretto a fare ”l'attore famoso“, mettendo in luce i classici stereotipi a cui è legato inevitabilmente all'Italia settentrionale, con il filtro della sua ironia fredda e lucida.

Da qui si snodano una fitta serie di divertentissime parodie con cui Rocco Barbaro esprime al massimo le sue potenzialità comiche.

Visto il numero limitato di posti è gradita prenotazione a mezzo mail info@associazionecalabresiveneto.it o whatsapp 3351201083.

https://associazionecalabresiveneto.it/rocco-barbaro-in-menefotto/

https://www.facebook.com/Associazione-Calabresi-Veneto-1190395870980491/

