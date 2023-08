Lo sport incontra il Musme: la cultura al servizio del benessere

Un weekend in un luogo di cultura per diffondere al grande pubblico i valori della cultura dello sport. Il MUSME, in collaborazione con UISP, Comitato di Padova, organizza un week end di eventi sportivi e conferenze, gratuiti e aperti a tutti: giovani, adulti e famiglie!

Consulta il Programma e scegli la tua attività preferita:

Sabato 9 settembre. In chiostro:

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Percorso Posturale. Come le tensioni miofasciali possono influenzare la postura. Come degli atteggiamenti errati aumentino il fastidio articolare a cura di SSD Studio e Salute

15.00-17.00 Capoeira per grandi e bambini a cura di A.s.d. il Tamarindo

Domenica 10 settembre. In chiostro:

9.30-10.30 Tai Chi a cura di ASD Arte del Tai Chi

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Chi Kung a cura di ASD Arte del Tai Chi

15.00-17.00 Giochi di lotta e percorsi di Arti Marziali per bambini (Karate – Qwan Ki Do) a cura di ASD Shin Gi Tai – Karate — ASD Club Dao Padova – Qwan Ki Do

17.00-18.00 Hip Hop Urban Dance a cura di Dance 4 Fun Hip Hop School

In caso di maltempo gli eventi sono confermati e saranno spostati all’interno del Centro Congressi. Prenotazione su: https://www.musme.it/sport-incontra-musme/.