“Lo sport incontra il MUSME”, un weekend di attività sportive per tutte le età

Sabato 9 e domenica 10 settembre il Museo di Storia della Medicina e della Salute (MUSME) di Padova propone “Lo Sport incontra il MUSME”: una due giorni gratuita e aperta al pubblico con un denso programma di iniziative incentrato sulla promozione della cultura sportiva quale volano per la salute a tutte le età. L’iniziativa, è promossa dell’ente museale MUSME con l’Assessorato allo Sport del Comune di Padova, in collaborazione con l’Unione italiana sport per tutti (Uisp).

Durante il weekend, nel chiostro della sede museale di via San Francesco, verrà offerto ai cittadini un palinsesto di attività: lezioni di yoga, ginnastica posturale e hip hop-urban dance, ma anche “assaggi” di arti marziali, con il Tai Chi e Chi Kung. Momenti di sport per tutta la famiglia, pensati per creare un’occasione di socialità tra i partecipanti e diffondere la conoscenza di alcune discipline sportive. Per i più piccoli la lezione di capoeira e i giochi di karate.

«In modo coerente con il nostro patrimonio museale, incentrato sull’esposizione interattiva e la trasmissione di conoscenze attraverso l’esperienza, come fondazione MUSME intendiamo valorizzare ancor di più la nostra proposta culturale creando dei momenti di sport e aggregazione, quali opportunità per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e del benessere fisico e mentale. Aspetti che vedono nell’attività fisica, praticata con regolarità, una preziosa alleata per la nostra salute. Per incentivare lo sport, nel chiostro del museo, invitiamo quindi tutti i cittadini e le cittadine a trascorrere un fine settimana ricco di esperienze che favoriscono queste buone pratiche» sottolinea Gerardo Favaretto, presidente di Fondazione MUSME.

«Non posso che essere estremamente felice della collaborazione tra il MUSME e il mondo dello sport. Non solo perché lo sport è un elemento indispensabile per la prevenzione e la salute in generale, ma anche perché in questo modo si consolida il rapporto con il mondo della cultura. Mi piace l’idea di vedere un museo come il MUSME ospitare delle attività sportive è davvero affascinante e spero che possa diventare una consuetudine» evidenzia Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova.

Proprio nell’anno in cui Padova ha ottenuto il riconoscimento di Città europea dello Sport con la motivazione di essere “un buon esempio dello sport per tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto”, il MUSME ha ideato un weekend dedicato all’associazionismo sportivo e alla promozione dell’esercizio fisico.

Ecco il programma delle proposte nel chiostro del MUSME (in caso di maltempo ci si sposterà nel centro congressi adiacente). In entrambe le giornate, a partire dalle 9.30, una serie di lezioni tenute da insegnanti professionisti per conoscere da vicino le varie discipline.

Sabato 9 settembre:

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Percorso Posturale. Come le tensioni miofasciali possono influenzare la postura. Come degli atteggiamenti errati aumentino il fastidio articolare a cura di SSD Studio e Salute

15-17 Capoeira per grandi e bambini a cura di A.s.d. il Tamarindo

Domenica 10 settembre:

9.30-10.30 Tai Chi a cura di ASD Arte del Tai Chi

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Chi Kung a cura di ASD Arte del Tai Chi

15-17 Giochi di lotta e percorsi di Arti Marziali per bambini (Karate – Qwan Ki Do) a cura di ASD Shin Gi Tai – Karate — ASD Club Dao Padova – Qwan Ki Do

17-18 Hip Hop Urban Dance a cura di Dance 4 Fun Hip Hop School

Le attività sono gratuite e su prenotazione, per info https://www.musme.it/sport-incontra-musme/

Foto articolo da https://www.musme.it/sport-incontra-musme/