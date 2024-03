Amici della Musica con il Coro di Voci bianche Cesare Pollini

Mercoledì 13 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, per la 67a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova, ritorna il Coro di voci bianche Cesare Pollini, diretto da Marina Malavasi e accompagnato al pianoforte da Davide Scarabottolo, in un’intera serata dedicata a Benjamin Britten. Il compositore inglese fu sempre animato da vivo interesse per il mondo dei bambini e per loro compose opere di “geniale semplicità” come la composizione di apertura del concerto, “The Golden Vanity”, un’azione scenica dai toni tragicomici che racconta la storia di una battaglia navale e le avventure di un mozzo.

II Coro di voci bianche Cesare Pollini, fondato nel 2007, è attualmente composto da trentacinque ragazzi dai sette ai quindici anni. Con un vasto repertorio che include anche brani di autori classici e contemporanei, si è esibito per vari eventi della nostra città e rassegne concertistiche in regione. Ha anche partecipato alla rassegna internazionale Europa Cantat. E’ diretto dalla sua fondazione da Marina Malavasi, che nella sua lunga carriera ha guidato vari cori (Nuovo Coro Polifonico, Ensemble Dodecantus, Speculum Musicae) realizzando concerti in Italia e all’estero. Ha lavorato presso i Teatri di Rovigo, Treviso e Bergamo, partecipando alla prima esecuzione assoluta di varie opere contemporanee, e ha collaborato a diverse edizioni del Festival Settimane Internazionali all’Olimpico di Vicenza. Ha conseguito numerosi riconoscimenti internazionali, anche per le sue registrazioni di polifonia rinascimentale in prima esecuzione moderna.

Il programma vede la presenza del giovane pianista padovano Davide Scarabottolo, che oltre che accompagnare il coro eseguirà altre composizioni di Britten. Davide Scarabottolo ha compiuto i suoi studi al Conservatorio C. Pollini e all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola ed è già risultato vincitore di oltre quaranta primi premi in Concorsi Pianistici Nazionali e Internazionali. Si esibisce come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra in diverse sale da concerto in Italia e all’estero.

Per il calendario completo della stagione: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/

67a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Mercoledì 13 marzo 2024, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Coro di voci bianche Cesare Pollini

Davide Scarabottolo pianoforte

Marina Malavasi direzione

musiche di Benjamin Britten

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/13/768/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/13/768/