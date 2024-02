Amici della Musica con “Un pianoforte per Padova”, Fazil Say al Pollini

Martedì 20 febbraio 2024, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova, terzo recital pianistico di “Un pianoforte per Padova”, il progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo all’interno del cartellone della 67a stagione degli Amici della Musica di Padova, con un nuovo interprete d’eccezione: Fazil Say. Noto al pubblico da oltre venticinque anni per il suo straordinario talento pianistico e per il suo vastissimo repertorio, Fazil Say è stato definito da "Le Figaro" "un genio". E’ raro trovare in un pianista una tale miscela di raffinatezza, brillantezza e virtuosismo, e il suo talento si esprime anche con la sua creatività e le sue grandi capacità di improvvisazione. Fazil Say infatti è anche famoso come per le sue composizioni pianistiche, e il programma del concerto ne darà prova, visto che oltre che includere la celeberrima versione pianistica della Chaconne di J.S. Bach, nell'arrangiamento di F. Busoni, la Sonata op. 31 n. 2 "La tempesta" di Beethoven, una scelta di pagine da Préludes - Premier livre e Clair de Lune di C. Debussy, si concluderà con una composizione dello stesso Fay dal titolo À la carte.

La brillante carrierà di Say cominciò nel 1994, dopo la vittoria al concorso internazionale Young Concert Artists di New York. Nato ad Ankara, Fazil Say ricevette le prime lezioni di pianoforte da Mithat Fenmen, allievo di Cortot a Parigi, e poi si perfezionò con David Levine. Si è esibito in innumerevoli paesi dei cinque continenti, sia suonando con le orchestre più importanti, che informazioni di musica da camera. È stato artista in residenza presso Konzerthaus Dortmund, Konzerthaus Berlin, Bodenseefestival, Alte Oper di Francoforte, Zürcher Kammerorchester, Festival der Nationen di Bad Wörishofen e anche a Parigi, Tokyo, Merano, Amburgo e Istanbul, ed infine Composer in Residence presso la Dresdner Philharmonie nel 2018/19. Ha inciso album per Teldec e Naive; le sue incisioni Sony hanno ricevuto numerosi premi discografici e dal 2016 è artista esclusivo Warner. Molte le opere di successo da lui composte come il Concerto n. 2 per pianoforte "Silke Road", Black Hymns, Requiem für Metin Altiok, Gezi Park 1, 2, 3 etc. Recenti (2022) sono la Sinfonia n. 5 e il Concerto per violino n. 2.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova, il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e della Carraro SpA.Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Per il calendario completo della stagione: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/

In breve

67a stagione concertistica Amici della musica di Padova

“Un pianoforte per Padova” – Fazil Say

Martedì 20 febbraio 2024, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Fazil Say pianoforte

musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Fazil Say

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/20/737/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/20/737/