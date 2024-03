Amici della Musica con l’Abchordis nsemble (archi) e A. Buccarella (clavicembalo e direzione)

Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.15, all’ Auditorium Pollini di Padova, debutto a Padova dell’Abchordis Ensemble, formazione nata nel 2012 con lo scopo di riportare alla luce capolavori del barocco italiano, inediti ed ineseguiti in tempi moderni. Il concerto, in cartellone per la 67a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova, celebra così la Giornata europea della Musica Antica e conclude il ciclo pluriennale dedicato all’integrale dei concerti per clavicembalo di J. S. Bach. Verranno eseguiti alcuni dei capolavori di Bach, come il Concerto brandeburghese n. 5 BWV 1050, famosissimo per la ricca tessitura sonora e il dialogo virtuosistico tra gli strumenti, dove per la prima volta nella stoia della musica il clavicembalo riveste un ruolo così importante, e due concerti per clavicembalo solo e archi, tra i quali il Concerto BWV 1053, che si contraddistingue per la straordinaria bellezza melodica. Inclusa nel programma anche la Suite Orchestrale HWV 399 di Händel, che, raccogliendo brani di origine diversa, costituisce un eccellente esempio della produzione musicale per orchestra di questo compositore.

L’intensa attività concertistica dell’Abchordis Ensemble, ha preso avvio dopo la vittoria del Primo Premio al Göttingen International Handel Competition nel 2015. Abchordis si esibisce in importanti festival come: MA Festival Bruges, Utrecht Early Music Festival, AMUZ Flanders Festival Antwerp, Freunde Alter Musik Basel, Pavia Baroque, Urbino Musica Antica e molti altri.

Il direttore Andrea Buccarella diplomato in organo, in clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, nel 2018 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di clavicembalo di Bruges e il Premio OUTHERE. E’ considerato uno dei più apprezzati musicisti e specialisti di musica antica della sua generazione. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in importanti festival e sale da concerto in Europa, Stati uniti, Corea e Giappone, sia come solista al clavicembalo, organo e fortepiano, che come direttore. E’ invitato a dirigere diversi ensemble vocali e strumentali, tra cui la Cetra Barockorchester, la Venice Baroque Orchestra, il Pomo d’Oro, Kore Orchestra e altri.

Prova aperta all’Auditorium Pollini alle ore 10.30.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova, il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e della Carraro SpA.Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/21/741/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/21/741/