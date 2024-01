Amici della Musica : “Fount & Origin”, ensemble vocale di musica medievale al Pollini

Martedì 23 gennaio alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini, nell’ambito della 67a stagione degli Amici della Musica di Padova, particolarissimo concerto di musica medievale dal titolo La spada e il giglio: polifonia del XV secolo per il Giorno del Giudizio.

Il concerto è una vera e propria meditazione musicale, che trae ispirazione dalla famosa pala d'altare del pittore franco-fiammingo Rogier van der Weyden (conservata nell'Hôtel-Dieu di Beaune) raffigurante con vividi dettagli e colori il Giudizio Universale. Ognuno dei brani in programma, tratti dalla ricchissima produzione polifonica tra la metà e la fine del XV secolo, è stato legato tematicamente ad un elemento o figura del dipinto, dando vita ad un dramma musicale contrastante e ricco di sfumature, che è anche prova della grande varietà di stili e sonorità raggiunte dalla musica dell’epoca.

Ideatore del concerto l’ensemble inglese Fount & Origin, specializzato nella musica vocale del tardo Medioevo. Il nome stesso dell’ensemble è stato scelto da un trattato del quattrocento, ed esprime la volontà di scoprire e valorizzare le origini della pratica musicale europea. Fondato da James Tomlinson nel 2018 a Oxford, il gruppo è ora impegnato a far rivivere un repertorio vasto e diversificato: ha esplorato le opere di Dufay, Machaut, Ockeghem e Dunstaple, ha eseguito composizioni tratte da Ethon Choirbook, Codex Chantilly e dai Codici di Trento e ha proposto programmi che vanno dai lamenti medievali alle musiche per Natale cantate nei monasteri. Il loro album, The Sword and the Lily, dal quale è stato tratto il titolo del concerto, è stato accolto con grande favore dalla critica, ricevendo 5 stelle dalla rivista BBC Music Magazine.

Prova aperta all’Auditorium Pollini alle ore 10.30.

In breve

Martedì 23 gennaio 2024, ore 20.15, Auditorium C. Pollini, Padova

La spada e il giglio: polifonia del XV secolo per il Giorno del Giudizio

Fount & Origin ensemble vocale di musica medievale

James Tomlinson direzione

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro5

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/01/23/734/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763