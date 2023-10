Amici della Musica, concerto inaugurale della 67esima stagione concertistica al Pollini

Concerto di apertura della 67a stagione degli Amici della Musica all’Auditorium Pollini, il 23 ottobre alle ore 20.15, con quello che è considerato attualmente dei migliori trii con pianoforte, il Trio Sitkovetsky. Il Trio ha vinto nel 2022 il premio per la miglior incisione di musica da camera di BBC Music Magazine, ed è presente in tutte le più importanti sale in Europa e negli Stati Uniti (dal dal Concertgebouw di Amsterdam all’Alte Oper di Francoforte, dalla Wigmore Hall di Londra al Lincoln Center di New York, per citare alcuni esempi). Ugualmente di rilievo l’ attività discografica del Trio per l’etichetta BIS (Smetana, Suk, Dvo?ák, Beethoven, Mendelssohn, Saint-Saëns, Ravel). IL Trio è particolarmente apprezzato, tra l’altro, per l’esecuzione della musica di Ravel, e questo aspetto emergerà nel concerto, il cui programma è dedicato ad alcuni capolavori della musica da camera francese del ‘900, come il raffinatissimo Trio per violino, violoncello e pianoforte del 1915 di Maurice Ravel. Il Trio Sitkovetsky è accompagnato in questa occasione dal clarinettista Pablo Barragán, vincitore di numerosi concorsi internazionali (ARD a Monaco nel 2112, EMCY nel 2011, Prix Credit Suisse Jeunes Solistes nel 2013), e quindi il programma include anche la Prèmiere Rhapsodie per clarinetto e pianoforte di Claude Debussy e Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen. Quest’ultima composizione, considerata tra gli esempi più alti di musica camera del ventesimo secolo, fu scritta da Messiaen nel campo di concentramento di Goerlitz in Slesia, dove era prigioniero di guerra dal giugno 1940, e dove il Quartetto fu eseguito dal compositore assieme ad altri musicisti internati il 15 gennaio 1941.

Il concerto di apertura della 67a stagione, imperniato su compositori francesi del ‘900, prefigura una delle caratteristiche della 67a stagione,che sarà appunto ricca di grandi pagine della musica del novecento, declinata in tutte le sue espressioni: musica da camera, musica vocale, musica per pianoforte e cosi via.

Per il calendario completo della stagione:

https://www.amicimusicapadova.org/media/filer_public/a5/7e/a57e7377-f05e-4e80-a115-15f74117ab26/adm-2023-libretto-web.pdf

In breve

Mercoledì 25 ottobre 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Trio Sitkovetsky

Alexander Sitkovetsky violino

Isang Enders violoncello

Wu Qian pianoforte

Pablo Barragán clarinetto

musiche di Claude Debussy, Maurice Ravel, Olivier Messiaen

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5;

Ridotti (65 anni) euro 22;

Interi euro 27.

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/10/25/724/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

