Amici della Musica il Quartetto Hermès con Philipe Cassard (pianoforte) al Pollini

Unica data italiana per il Quartetto Hermès, ospite mercoledì 28 febbraio, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova, per la 67a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova. Definito da Alfred Brendel “uno dei più raffinati, giovani quartetti”, l’ensemble francese è ormai considerato una delle più importanti formazioni del nostro tempo. Il Quartetto nasce nel 2008 al Conservatorio di Lione, e si è affermato vincendo il 1° Premio al Concorso Internazionale di Ginevra del 2011 e nel 2012 alle Young Concert Artist Auditions a New York. Lodato per la sorprendente maturità interpretativa, l’immacolata purezza di suono e di intonazione e l’abilità di riportare all’attenzione dell’ascoltatore ciò che è nascosto dietro il segno musicale, il quartetto trova di anno in anno un numero crescente di estimatori in tutto il mondo. Dal 2019 il Quartetto è in residenza dal 2019 della Fondazione Singer-Polignac a Parigi.

Nel concerto del 28 febbraio li accompagna il pianista Philippe Cassard, noto come solista in concerti, recital e musica da camera dal 1988, anno nel quale ha vinto il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale di Dublino. Ha collaborato con orchestre come la London Philharmonic, la BBC Philharmonic e la BBC Wales, l'Orchestre National de France. La sua esecuzione dell'integrale pianistica di Debussy è stata ricevuta entusiasticamente dalla stampa e dai media. Ha presentato il ciclo alla Wigmore Hall di Londra, a Dublino, Parigi, Lisbona, Sydney, Vancouver, Singapore e Tokyo.

Il programma presenta tre importanti opere della musica da camera francese degli inizi del novecento, composte a meno di vent'anni di distanza l'una dall'altra. Il concerto si apre con il Quartetto d'archi del giovane Maurice Ravel, che emana grande freschezza e fascino. Segue l'impressionante Quintetto con pianoforte op. 42 di Louis Vierne, un'opera tragica e di grande forza emotiva, composta durante la Prima Guerra Mondiale. In chiusura il Quintetto n. 2 op. 115 di Gabriel Fauré, “composizione monumentale e di un tale slancio”, secondo le parole dello stesso Cassard.

Prova aperta del Quartetto Hermès all’Auditorium Pollini alle ore 10.30.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova, il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e della Carraro SpA.Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Per il calendario completo della stagione:

Mercoledì 28 febbraio 2024 , ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Quartetto Hermès

Omer Bouchez violino

Elise Liu violino

Lou Yung-Hsin Chang viola

Yan Levionnois violoncello

Philippe Cassard pianoforte

musiche di Maurice Ravel, Louis Vierne, Gabriel Fauré

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/28/738/