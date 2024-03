Amici della Musica al Pollini, il Pierrot lunaire di Schönberg a Padova 100 anni dopo

A Padova, il 4 aprile 2024, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini, proprio a 100 anni dalla storica esecuzione tenutasi sempre a Padova sotto la direzione dello stesso Schönberg (4 aprile1924), gli Amici della Musica di Padova ripropongono l’esecuzione del Pierrot lunaire. L’iniziativa è stata ideata dall’Associazione Amici della Musica di Padova e, per celebrare adeguatamente questa importante ricorrenza, si è voluto “tornare alle origini”, affidando l’esecuzione dell’opera non ad un ensemble di musica contemporanea, ma ad un gruppo di prestigiosi solisti e cameristi, di paesi diversi, sotto la guida di ALEXANDER LONQUICH. Così infatti era accaduto cento anni fa, quanto Alfredo Casella per promuovere la tournée italiana del Pierrot Lunaire si era avvalso di famosi musicisti dell’epoca. Nel 1924 la tappa padovana della tournée fu ospitata dalla società concertistica Bartolomeo Cristofori, fondata pochi anni prima, e il concerto fu definito di “raro e magnifico interesse”.

Per questa nuova edizione del Pierrot Lunaire, quindi, debutto italiano a Padova della straordinaria formazione costituita dal pianista ALEXANDER LONQUICH, affezionato ospite degli Amici della Musica di Padova, che ha chiamato attorno a sé musicisti del calibro di IRENA KAV?I?( flauto), TOMMASO LONQUICH (clarinetto), ILYA GRINGOLTS (violino) e ENRICO BRONZI (violoncello). La voce recitante è quella del soprano amburghese MOJCA ERDMANN, considerata una delle artiste più versatili della scena musicale internazionale, grazie al suo vasto repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Ha recentemente interpretato il ruolo di Pierrot lunaire alla Pierre Boulez Saal di Berlino.

Per ricreare a distanza di tanti anni lo spirito dell’epoca, il programma del concerto ha voluto includere altre opere, considerate significative tappe della moderna storia musicale, e nella prima parte della serata verranno eseguite Sicilienne et burlesque di Casella, la Sonata n.1 per violoncello e pianoforte di Debussy, e la Suite da L’Histoire du Soldat di Stravinsky.

La rivisitazione di queste opere sarà una rara occasione per riavvicinarci a cento anni di distanza ad un mondo musicale allora appena uscito dal conflitto mondiale e coglierne tensioni e contrasti ancora così moderni e attuali. E per gli Amici della Musica di Padova in particolare, il concerto sarà un omaggio anche all’eredità culturale della Società Bartolomeo Cristofori, che da loro è stata custodita e preservata negli anni.

Pierrot Lunaire è una composizione di Arnold Schönberg (op. 21) del 1912 per voce femminile recitante (Sprechgesang), pianoforte, flauto (alternato con l'ottavino), clarinetto in la (alternato con il clarinetto basso in si bemolle), violino (alternato con la viola) e violoncello. Fu eseguita per la prima volta a Berlino il 16 ottobre del 1912.

67a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Giovedì 4 aprile 2024, ore 20.15, Auditorium C. Pollini, Padova

Il Pierrot lunaire di Schönberg a Padova 100 anni dopo

Mojca Erdmann voce parlante

Alexander Lonquich pianoforte

Irena Kav?i? flauto e ottavino

Tommaso Lonquich clarinetto e clarinetto basso

Ilya Gringolts violino e viola

Enrico Bronzi violoncello

musiche di Alfredo Casella, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Arnold Schönberg

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/04/04/743/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

