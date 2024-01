Amici della Musica : Fleur Barron (mezzosoprano) e Julius Drake (pianoforte) al Pollini

Debutto padovano per la mezzosoprano britannica Fleur Barron, accompagnata al piano da Julius Drake, nel concerto di martedì 6 febbraio, alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini, nell’ambito della 67a stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova.

Il programma del concerto offre due parti molto diverse: la prima affianca la Grecia immaginaria di P. Louys e Debussy ad una altrettanto immaginaria evocazione dell’Oriente di T. Klingsor e Ravel (1903), così come appartengono al mondo francese le liriche scritte da Respighi nel 1909 e nel 1912. La seconda parte ci presenta invece la re-invenzione del canto popolare nella voce di Brahms (Deutsche Volkslieder) e di Dvo?ák e delle sue Zigeunermelodien del 1890.

Fleur Barron, definita "stella carismatica" (Boston Globe) e “interprete da urlo" (The Times), è una appassionata interprete di musica da camera, di opere da concerto e opere liriche, che spaziano dal barocco al contemporaneo. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Schubert e nello scorso anno è stata scelta dal Concertgebouw di Amsterdam come “artista di spicco”. Innumerevoli le sue partecipazioni con importanti orchestre, tra le quali la Filarmonica di Berlino, la Filarmonica di Monaco, la BBC Symphony Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra, e molti i ruoli principali nel settore operistico. Ugualmente famoso anche Julius Drake, suo collaboratore abituale, definito dal New Yorker come "un impareggiabile compagno al pianoforte". Vive a Londra e, considerato uno degli strumentisti più raffinati della sua generazione, è ospite dei più rinomati festival e centri della vita musicale: Edimburgo, Monaco, Salisburgo, Berlino e New York. Il suo appassionato interesse per il canto lo ha portato a ideare programmi per la Wigmore Hall di Londra e il Concertgebouw di Amsterdam. Julius Drake insegna all'Università di Graz e alla Guildhall di Londra, oltre a tenere masterclass in tutto il mondo.

Prova aperta all’Auditorium Pollini alle ore 10.30.

In breve

Martedì 6 febbraio 2024, ore 20.15, Auditorium C. Pollini, Padova

Fleur Barron mezzosoprano

Julius Drake pianoforte

musiche di Debussy, Respighi, Ravel, Brahms, Dvo?ák

Biglietti

Studenti e giovani (35 anni) euro 8, Studenti UniPd e Conservatorio Pollini di Padova euro 5.

Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/02/06/736/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763