Thomas Jung, direttore tedesco, e Philippe Cassard, pianista francese, per la stagione dell’OPV al Pollini

Giovedì 25 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium Pollini di Padova il programma di recupero dei concerti della 55a Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto proseguirà con altri due musicisti di levatura internazionale: il pianista francese Philippe Cassard e il giovane direttore tedesco Thomas Jung.

Thomas Jung sostituirà il direttore armeno Karen Durgaryan, precedentemente chiamato a dirigere l’OPV in questa occasione. Lo slittamento dell’evento dovuto all’emergenza sanitaria e le varie limitazioni di spostamento correlate, hanno impedito a Durgaryan di raggiungere l’OPV.

Thomas Jung e Philippe Cassard si riuniscono così a Padova per la prima volta all’insegna della musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Del compositore austriaco i due artisti eseguiranno insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto il Concerto per pianoforte n. 21 K 467, tra i più celebri capolavori di Mozart, la cui notorietà si deve in parte anche all’incedere etereo dello strumento solista nell’Andante centrale. Per l’occasione Philippe Cassard interpreterà le Cadenze solistiche di Edwin Fisher e Nikita Magaloff, due tra i grandi nomi della storia del pianismo mondiale. Di Magaloff, Cassard è stato inoltre studente alla University of Music and Performing Arts di Vienna.

Affermato come solista, concertista e musicista da camera, Philippe Cassard si è imposto sulla scena musicale internazionale a partire dal 1985 in quanto finalista al Concorso pianistico Clara Haskil e, successivamente, vincitore del Dublin International Piano Competition. Pianista esclusivo del soprano Natalie Dessay, Philippe Cassard ha suonato con i più grandi musicisti di oggi, con le orchestre e direttori più importanti. Celebre la sua particolare dedizione per la musica francese del Primo Novecento, manifestata nell’esecuzione integrale dell'opera pianistica di Claude Debussy con quattro concerti tenuti in un solo giorno. Un’operazione che ha riscosso particolare successo di pubblico e critica. Insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al Merito della Repubblica Francese, le sue incisioni discografiche hanno collezionato i riconoscimenti più importanti.

Il pianista Philippe Cassard

A completamento del programma, l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà inoltre l’Ouverture tratta dall’opera Le nozze di Figaro di Mozart, e la Suite strumentale Il Borghese gentiluomo tratta dalle musiche di scena di Richard Strauss per la Commedia di Molière.

Già Assistente in più occasioni del compianto direttore Bernard Haitink, tra tutte al Festival di Lucerna nel 2017, Thomas Jung si è imposto alla critica e al pubblico con il Concorso Internazionale Gustav Mahler e l’Eugen-Jochum-Preis di Monaco. In diverse occasioni Haitink ha avuto modo di elogiare le doti di Jung, soprattutto per le sue interpretazioni della musica di Mozart, arrivando a dire che con il giovane direttore “Mozart è in buone mani”. Musicista che possiede un vivido interesse per l’interazione fra tutte le forme d’arte, nel 2020 Jung ha debuttato con grande successo con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra.

Il direttore Thomas Jung

Informazioni

Il concerto è inserito nel programma di recupero della 55a Stagione concertistica OPV - CICLO COMPLETO SERIE VERDE e vede il sostegno di Comune di Padova, Regione del Veneto e Ministero della Cultura.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili online sul sito https://www.opvorchestra.it/ o direttamente presso la biglietteria dell’Auditorium Pollini la sera stessa del concerto a partire dalle ore 20.

Intero 25 euro; ridotto 20 euro (OPVCARD e Associazione Amici dell'Orchestra di Padova e del Veneto); under 35 8 euro

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2021/11/25/1640/

Foto articolo da comunicato stampa: il pianista Philippe Cassard e il direttore Thomas Jung