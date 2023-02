Al Musme l'incontro "Gli ospedali psichiatrici in Veneto, le loro storie e i loro destini dopo la riforma"

Parte da Padova la storia che il MUSME racconta nell’Esposizione tematica “La Follia: le storie e i luoghi”: parlare dei luoghi che fino al 1978 sono stati identificati come gli spazi della follia è l’obiettivo di questo seminario. La chiusura dei manicomi ha messo a disposizione gli archivi storici e le documentazioni che riguardano la loro esistenza.

Questo patrimonio che parla del passato permette di comprendere quelle storie delle persone che li hanno popolati e di quello che è accaduto in quasi un secolo a decine di migliaia di persone. Per questo nell’incontro si vuole fare una panoramica non solo della storia degli ospedali del Veneto ma anche comprendere che cosa è successo a quelle strutture in un percorso inteso a interpretare la storia della psichiatria non solo per i suoi cambiamenti scientifici ma anche attraverso quelli sociali. Lo faremo con una tavola rotonda moderata da Gerardo Favaretto, psichiatra, Presidente della Fondazione MUSME e Antonio Lasalvia, Professore di Psichiatria all’Università di Verona e Coordinatore della sezione Veneta della società di Psichiatria, in cui interverranno:

Angelo Brega, Direttore UOC di Psichiatria presso il Dipartimento di salute mentale della Aulss 1 dolomitica

Maria Cristina Zanardi, Archivista Aulss 6 euganea

Francesco Ammadeo, Professore di Psichiatria, Università di Verona

Luigi Armiato, responsabile del Museo e dell’Archivio San Servolo srl, Venezia

Laura Bellin, Specialista in psichiatria, Vicenza

Andrea Dallaporta, Medico Psichiatra, ha lavorato presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Padova

Mario Paolini, pedagogista, Treviso

Seguirà relazione del Dott. Paolo Peloso, Direttore UOC di Psichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL di Genova, dal titolo “Da Belmondo a Basaglia”. La partecipazione all’evento è gratuita, è consigliata la prenotazione: https://www.musme.it/gli-ospedali-psichiatrici-in-veneto/.