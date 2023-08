SuggEstiva 2023 X edizione: tutti gli appuntamenti della settimana all’Odeo Cornaro

Parte ufficialmente con tre appuntamenti la prima settimana di programmazione della rassegna SuggEstiva, che riunisce dal 7 agosto al 7 settembre 2023 eventi culturali, teatrali e conviviali all’Odeo Cornaro, complesso monumentale che custodisce al suo interno la Loggia, scena fissa di teatro all’antica, che fu fatta costruire da Alvise Cornaro nel 1524 soprattutto per ospitare gli spettacoli di Ruzante, commediografo e attore a lui molto caro.

Il fil rouge di SuggEstiva 2023 è strettamente legato nel sottolineare il valore e l’importanza di un luogo simbolo come l’Odeo Cornaro, ma con una sfumatura nuova. Si parte da un quesito “Se Alvise Cornaro vivesse i nostri giorni, cosa proporrebbe al pubblico oltre agli spettacoli di Ruzante?”.

Lunedì 7 agosto

La prima “risposta” arriva lunedì 7 agosto (ore 18) con l’aperitivo teatrale AVANTI DI DISNAR A CORTE dell’associazione La Torlonga, che porta alla riscoperta della Loggia e dell’Odeo Cornaro con una visita guidata, che si concluderà con intermezzi teatrali sotto la suggestiva loggia. Dopo la visita viene proposto un aperitivo-cena, che accompagnerà gli ospiti in un’intrigante incursione nel periodo letterario futurista guidati dall’attore Simone Toffanin, chiamato ad interpretare brani di prosa e poesia sul Futurismo (Marinetti, Palazzeschi, Majakovskij e altri).

Martedì 8 agosto

Il secondo appuntamento è martedì 8 agosto (ore 21) con GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA di MAT Teatro, con in scena Silvio Barbiero, che interpreta la versione teatrale del testo di Tiziano Scarpa, ambientato in un luogo indefinito, dove i dialetti si mescolano diventando una lingua nuova ma comprensibile, una lingua che in un qualche modo ricorda il “Pavano” del Ruzante. Groppi d’amore è un viaggio in un’educazione sentimentale poetica e severa. Si ride e sorride di questo solitario eroe naïf, come si sorride amaro della nostra coscienza.

Giovedì 10 agosto

Giovedì 10 agosto torna A CASA DI ALVISE (ore 21), il mitico mondo di divinità ed eroi classici, che tanto affascinavano la fantasia del Cornaro e dei suoi colti amici, sarà il tema della visita guidata in ambienti solitamente non accessibili al pubblico con gli intermezzi teatrali tratti da commedie del Ruzante e da scritti del Cornaro recitati dall’attore Simone Toffanin.

Anima ed ideatrice del cartellone è l’Associazione La Torlonga, che per questa decima edizione ha scelto di affidare la direzione artistica a Simone Toffanin. La rassegna gode del contributo del Comune- Assessorato alla Cultura di Padova.

Ingresso e partecipazione

L’ingresso alle serate è a pagamento, biglietto intero 8 euro, ad eccezione delle date del 7 e 29 agosto (visita + aperitivo) con biglietto 15 euro, e la gratuità per lo spettacolo dedicato a Amy Whinehouse del 5 settembre.

Info www.latorlonga.it Prenotazioni infolatorlonga@gmail.com

