"Swap party & free market" a Padova

Pronti per il cambio dell’armadio di primavera? Torna il mercatino più atteso del rione Crocifisso! Sabato 26 marzo 2022 dalle ore 15 alle ore 19 presso QuiPadova (Via del Commissario 44, Padova). Per quest’edizione, possiamo vantare la collaborazione con l’ Associazione Culturale Xena, ormai un punto di riferimento nell'ambito del riuso e della solidarietà, per un "Swap party & free market" con i fiocchi.

Una grande occasione per rimettere in circolo ciò che non usi più e per scoprire piccoli tesori salvabili come libri, scarpe e accessori. Per favorire l'economia del dono e promuovere scelte più sostenibili nell’acquisto e di contrasto alla moda usa e getta. Come l'anno scorso, troverai l'angolo bebè, l'angolo piantine e l'angolo giochi da tavolo. In più, per quest’edizione si aggiungono l'angolo libri e un punto per imparare insieme a fare piccole riparazioni di cucito!

Ricordiamo le regole per partecipare all'iniziativa:

La partecipazione è gratuita; Non è ammesso vendere; OGGETTI AMMESSI: abbigliamento, pelletteria e scarpe, accessori, profumi, libri, piante; Ogni partecipante potrà portare max 15 capi (compresi libri e accessori) Ogni persona può prendere al max 10 capi (compresi libri e accessori) I vestiti, le scarpe, gli accessori devono essere in ottimo stato e lavati; NO a capi rotti, consumati, consunti, rovinati Quello che non scambio, *lo riporto a casa*! Vieni anche se non hai niente...chissà, magari troverai qualcosa che ti piacerà!

Informazioni e contatti

Per accedere all'evento è necessario possedere il green pass.

Web: https://fb.me/e/2e4adqj5i.