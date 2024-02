Sabato a teatro: "La locandiera e gli amorosi"

Si inizia il 17 Febbraio con "La locandiera e gli amorosi", commedia di Carlo Goldoni portata in scena dalla Compagnia Prototeatro di Montagnana. Fedele alla trama dell'opera goldoniana, lo spettacolo, ricco di trovate comiche, è un gioco all'invenzione degno della Commedia dell'Arte in cui i personaggi si muovono con ritmo sostenuto come gli ingranaggi di un orologio perfetto.

Prenotazioni: 347 968 4096