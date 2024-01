“The 80’s are back”, la serata al Big Disco Club di Padova

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una festa per ricordare, ascoltare e ballare i grandi successi musicali di quegli anni che stanno rivivendo in questo periodo una seconda giovinezza.

Per consacrarli al meglio un’ospite speciale, Virginio Mussato, reduce dalla sua partecipazione a Tali e Quali Show come sosia di Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet, gruppo iconico dell’epoca insieme agli antagonisti Duran Duran.

Ad accompagnarlo nella performance, i COMMUNICATION, il suo gruppo con il quale, dal 2016, calca i palchi blasonati di tutto il Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia riscuotendo grandi consensi.

Lo “show” new romantic style dei communication , ripercorre tutti i più grandi successi degli Spands, a partire dagli albori ai tempi del Blitz Club, fino al più recente concept album del 2009 del gruppo Londinese. Look, presentazione e riproduzione fedele con arrangiamenti accattivanti, contraddistinguono i communication nel mondo delle tribute band.

Il gruppo è composto da Virginio Mussato alla voce, Sarah Grittani ai cori e seconde voci, Gianluca Bigi alla chitarra, Roberto Marcon al basso, Massimo Bassi alla batteria e Marco “Prof.” al sax e alle percussioni.

Ad aprire la serata un altra band che ha fatto, degli anni ‘80, il suo cavallo di battaglia, i TIN?DRUM.

Il gruppo propone un tributo musicale dedicato alla New Wave degli anni ‘80, interpretando i grandi classici del genere formatosi nell’ambiente underground a cui è seguita una enorme popolarità, specialmente nella prima metà degli anni ottanta. Le performance dei TIN?DRUM sono potenti ed intense, in linea con le atmosfere del periodo.

Nel loro repertorio brani dei: The Cure, Joy Division, Depeche Mode, Tears for Fears, Duran Duran, Simple Minds, Nick Cave, The Smiths, Eurythmics, Marc Almond, INXX, Talking Heads e molti altri.

I TIN?DRUM?sono: Igor Benetazzo alla voce, Gianluca Bigi alla chitarra, Roberto Marcon al basso, Marco Campigotto alla batteria e Riccardo Roghi alle tastiere.

Per proseguire la serata si balla con, alla consolle il Vee Jay Miky che proporrà i grandi successi degli anni ‘80 accompagnati dai video originali in HD.

Una serata piena di musica e divertimento nel locale più storico di Padova, il BIG?CLUB.

Nk_big

In breve

Festa dedicata agli anni 80 e alla musica del periodo.

Rivivremo le atmosfere del periodo attraverso i grandi successi delle icone musicali che hanno accompagnato quegli anni.

Ospite della serata VIRGINIO (Hadley) Mussato, reduce dalla partecipazione a “Tali e Quali Show”, accompagnato dalle band dei Tin Drum e dei suoi communication, tributo agli Spandau Ballett.

Ai Video Vj Miki

Ingresso con drink

Donna 10 euro - Uomo 14 euro

dalle ore 21 apericena a buffet

(drinks pizza cicchetti)

dalle ore 22 discoteca a cura di VJ MIKY.

Info

tel 049680934

email: bigclub@tin.it

Info web

https://www.facebook.com/bigclubpadova

https://www.facebook.com/events/3019803781484599/

