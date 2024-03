Tiepolo, Agata, Caterina e le altre negli anniversari dei Tiepolo allo studio teologico della basilica del Santo

Tiepolo, Agata, Caterina e le altre

negli anniversari del Tiepolo

Venerdì 8 marzo 2024, ore 15:30 - 18

Sala dello Studio Teologico della basilica del Santo

Di cosa si tratta

Tra le iniziative culturali programmate in occasione della seconda edizione de “I luoghi dei Tiepolo in festa”, a cura della Rete dei luoghi di Tiepolo e volta a divulgare la conoscenza della produzione pittorica di Giambattista e dei figli Giandomenico e Lorenzo con l’organizzazione di eventi per la promozione dei siti e dei monumenti in cui sono presenti le loro opere, la basilica di Sant'Antonio di Padova, il Museo Antoniano e il Centro Studi Antoniani, con la collaborazione dei Dipartimenti di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA) e dei Beni culturali (dBC) dell'Università di Padova, organizzano l'8 marzo 2024, alle ore 15.30, un evento dedicato alla presenza di Giambattista Tiepolo nella basilica del Santo, e, di seguito, un approfondimento sulle vicende degli affreschi tiepoleschi coinvolti nelle vicende belliche e nei bombardamenti del Novecento.

La circostanza della festa della donna costituisce l'occasione per evidenziare la particolare presenza di sante nel settore meridionale dell'ambulacro della basilica.

L'incontro inizierà alle ore 15.30 (punto in incontro: Sala dello Studio Teologico della basilica del Santo) e prevede dalle ore 15.30 alle ore 16.30 la visita alla pala di Giambattista Tiepolo nel Museo Antoniano (con Giovanna Baldissin Molli, Centro Studi Antoniani) e alla cappella di Sant'Agata nella basilica del Santo, luogo di collocazione originaria del dipinto (con Franco Benucci, DiSSGeA).

L'evento continuerà (dalle ore 16.45 alle ore 18) con l'esposizione di Chiara Lo Giudice (dBC) relativa agli affreschi dei Tiepolo bombardati nel corso delle due guerre mondiali.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Info web

https://www.santantonio.org/it/content/tiepolo-agata-caterina-e-le-altre-l8-marzo-pomeriggio-culturale-al-museo-antoniano-e-al

