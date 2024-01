La visita guida “Il Trecento agli Eremitani”

Il complesso degli Eremitani conserva una testimonianza importante dell’arte del Trecento a Padova nonostante i danni causati dai bombardamenti nella Seconda Guerra.

Attraverso la visita alla Chiesa e alla parte trecentesca del museo riscopriamo il periodo d’oro della nostra città e gli artisti che ospitava.

Ritrovo

Appuntamento con la visita guidata domenica 21 gennaio alle ore 15 in piazza Eremitani.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): info@silviagrazianiguidaturistica.it

Costi

Il costo della visita guidata è di 14 euro a persona – 8 euro per i ragazzi fino ai 14 anni

Prenotazioni

Per partecipare prenota qui oppure invia una mail a: info@silviagrazianiguidaturistica.it con titolo e data.

Entro due giorni lavorativi riceverai una mia mail di conferma.

Nel caso in cui, una volta effettuata la prenotazione, e non si possa più partecipare, si chiede di avvisare al più presto via mail o via WhatsApp.

