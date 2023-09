39esima edizione di “Tuttinfiera” alla Fiera di Padova 2023

In cassa intero 10 euro

Prezzo In cassa intero 10 euro

Tuttinfiera è una storica manifestazione della Fiera di Padova.

L'edizione 2023 propone, come di consueto, una serie di proposte tematiche dedicate ai principali settori del divertimento e del tempo libero.

Il programma e le modalità di accesso sono consultabili sul sito www.tuttinfiera.it.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

In breve

13 – 14 – 15 ottobre 2023

Fiera di Padova, Via Niccolò Tommaseo, 59 Padova (PD)

Tutti i giorni dalle ore 10 alle 21

Aree tematiche

American Dream

Avviamento allo Sport

Disco e Fumetto

Elettronica

Modellismo & Giocolandia

Musica e Libri

Portobello Vintage Market

Wellness & Beauty (Padova Benessere)

Biglietti online

Si raccomanda l’acquisto del biglietto on line per evitare code alle casse.

Biglietto online in prevendita fino al 12/10: euro 8 + diritti di prevendita

Biglietto online dal 13/10: 10 euro + diritti di prevendita

Abbonamento 3 giorni (1 ingresso al giorno): 15 euro + diritti di prevendita

Biglietti in cassa

Intero: 10 euro

Abbonamento 3 giorni: 15 euro

Biglietto ridotto solo alla cassa*: 6 euro

(*) Ridotto di legge, ragazzi dai 13 ai 17 anni, studenti universitari e over 65 anni

Ingresso gratuito: per i ragazzi fino a 12 anni compresi, ai diversamente abili con invalidità superiore all’80% (gratuita anche all’accompagnatore).

Ingressi mostra

Pad. 1 – Via N. Tommaseo

Pad. 7 – Via N. Tommaseo

Pad. 8 – Via F. Rismondo (Cancello L/M)

Info web

https://tuttinfiera.it/

https://tuttinfiera.it/visitatori/

https://www.facebook.com/Tuttinfiera

https://www.facebook.com/events/681016047279699/

Foto articolo da post Facebook