37esima edizione di “Tuttinfiera” alla Fiera di Padova 2021

Ritorna a Padova la fiera delle passioni!

Tre giorni intensi, per immergersi in un mondo di curiosità, eventi e rarità: uno spettacolo continuo, variegato, dedicato a un pubblico di appassionati di tutte le età. Un’occasione per divertirsi e al tempo stesso acquistare prodotti artigianali, cimeli, rarità o pezzi unici spesso introvabili altrove.

Aree tematiche:

American Dream

Avviamento allo sport

Disco e fumetto

Elettronica

Musica e libri

Modellismo e giocolandia

Portobello vintage market

Shopping e artigianato

Wellness e beauty

Dove

Fiera di Padova

Via N. Tommaseo 59,

35131 Padova

Quando

Sabato 30 ottobre

Domenica 31 ottobre

Lunedì 1 novembre

Orari

sabato e domenica: 9-20 / lunedì: 9-18

Biglietti

Si raccomanda l’acquisto del biglietto on line per evitare code alle casse.

Per accedere alle manifestazioni espositori e visitatori dovranno essere in possesso del Green pass (vaccinazione contro il COVID-19, risultato negativo al test molecolare/antigenico o guarigione da COVID-19) come previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105.

Biglietto intero alla cassa: 10 euro

Biglietto ridotto online: 8 euro al link https://bit.ly/BigliettoTuttinfiera2021

Biglietto ridotto solo alla cassa*: 7 euro

(*) Ridotto di legge, ragazzi dai 13 ai 17 anni, studenti universitari, over 65 anni, coupon

Per tutte le info

https://tuttinfiera.it/

Tel. (+39) 049 88 00 305

Info web

