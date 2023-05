Ue-Us privacy: due modelli di trattamento dei dati personali a confronto

Torna l’appuntamento con le UniSMART Pills, eventi formativi della Fondazione UniSMART (Università di Padova) volti ad approfondire le tematiche più attuali e di maggior interesse per le aziende del territorio.

Il prossimo evento, organizzato in collaborazione con lo Studio Legale Tarter Krinsky di New York, si terrà martedì 16 maggio a Padova (ore 15, Beato Pellegrino) e andrà a confrontare i diversi modelli di trattamento dei dati personali utilizzati in Europa e Stati Uniti.