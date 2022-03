Conferenza a Padova: "L’uomo e il mare, una convivenza sempre più complicata"

La vita dell'uomo è stata da sempre indissolubilmente legata al mare e alle sue risorse. Il mare come via di comunicazione e di esplorazione ha permesso il diffondersi e il mescolarsi di culture diverse e la scoperta di lontane terre emerse. Le sue risorse hanno permesso il sostentamento e contribuito ad arricchire la dieta di quasi tutte le popolazioni. Oggi, l'incessante sviluppo dell'economia globale sta causando gravi danni agli ecosistemi marini e agli organismi che li abitano. Preservare gli ambienti marini dagli effetti dell'impatto antropico e utilizzare in maniera sostenibile le sue risorse sono compiti ormai imprescindibili che devono coinvolgere scienza, politica e società. Ognuno di noi, con le proprie azioni può contribuire a fermare il progressivo degrado che stanno vivendo i mari della terra.

