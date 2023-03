Valentina Dal Mas con il suo "MOstrOgiraMOndO" al teatro Ferrari

La stagione domenicale del Teatro Ferrari “Il Teatro per le famiglie” ha avuto quest'anno un successo senza precedenti. Tantissime famiglie del territorio hanno affollato la sala per tutti gli appuntamenti in programma. Ora la rassegna volge al termine con un ultimo speciale appuntamento, uno spettacolo dove il teatro incontra il linguaggio della danza e quello dell'illustrazione.

"Mostrogiramondo", che andrà in scena domenica 26 marzo alle 16 al Teatro Ferrari di Camposampiero , è uno spettacolo di e con Valentina Dal Mas, con le illustrazioni di Anna Menti ed è adatto alle famiglie con bambini a partire dai 5 anni.

Un lavoro poetico dove la storia viene raccontata attraverso la parola, la danza e le illustrazioni, per permettere ai piccoli spettatori di immergersi e lasciarsi portare pienamente dalle variegate correnti emotive che soffiano all’interno della narrazione.

La storia dell’incontro tra una bambina di nome Luna e un mostro di nome MOstrOgiraMOndO. Un viaggio alla scoperta delle proprie emozioni.

Luna si ritrova a vivere in una Casa Famiglia che “le fa sentire il profumo di famiglia, anche se la sua è a mille miglia”.

Tutta fiamme rosse e nere Luna sprofonda giù e incontra MOstrOgiraMOndO, lottano furibondi ma, quando lui le svela la sua paura, Luna lo scopre più vicino a sé di quanto potesse immaginare.



Per i bambini dai 3 ai 6 anni invece, alle ore 15, nella Sala Laboratori dello stesso Teatro Ferrari, è in programma "E se... un incontro", appuntamento di letture e giochi teatrali a cura di Aurora Candelli

Una bella opportunità per i più piccoli di giocare e divertirsi in gruppo e, per i più grandicelli, per prepararsi alla visione dello spettacolo programmato alle ore 16.

Posti limitati, prenotazione consigliata

Biglietti

Unico 4 euro | porta il nonno a teatro (un nonno e due nipoti) 10 euro

Teatro Ferrari di Camposampiero

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – info@teatroferrari.it

Prenotazioni e prevendite

https://www.piccionaia.org/evento/mostrogiramondo-camposampiero/

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127

