“Van Gogh. I colori della vita”, mostra al Centro culturale San Gaetano

Van Gogh a Padova - annunciata la proroga almeno sino al 6 giugno

Con uno comunicato via Facebook, Marco Goldin annuncia la proroga della grande mostra padovana “Van Gogh. I colori della vita” almeno fino a domenica 6 giugno. La parola “almeno” utilizzata sembrerebbe voler preludere anche a una possibile, ulteriore proroga almeno sino al 6 giugno, ma dal quartier generale di Linea d’ombra le bocche sono assolutamente cucite. La grande esposizione era previsto si concludesse domenica 11 aprile.

ATTENZIONE: a seguito del DPCM del 03/11/2020, la mostra è sospesa fino al 3 dicembre.

Sono in programma appuntamenti online, per tutte le informazioni consultare il sito dell'organizzazione www.lineadombra.it.

Marco Goldin e il Comune di Padova confermano, nelle date e nella sede previste, la grande esposizione monografica “Van Gogh. I colori della vita”: dal 10 ottobre 2020 al 6 giugno 2021, nel Centro San Gaetano.

Sarà la più intensa esposizione di opere dell’olandese mai organizzata in Italia: 78 le opere di Van Gogh tra dipinti e disegni, affiancate da una selezione di una ulteriore quindicina di capolavori di artisti, a partire ovviamente da Millet, passando tra gli altri per Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige e i giapponesi, a lui precisamente collegati. O come nel caso delle tre grandi, splendide tele di Francis Bacon a inizio percorso, a indicare come la figura dello stesso Van Gogh abbia agito anche sui grandissimi del XX secolo.

Lo sforzo produttivo e organizzativo che Linea d’ombra ha messo in campo per poter realizzare questa grandiosa esposizione, con l’appoggio del Gruppo Baccini quale main sponsor, è davvero enorme. Basti pensare che per effetto delle normative post coronavirus, potrà entrare in mostra appena un terzo del pubblico che avrebbe potuto accedervi in epoca pre-Covid. Aspetto che, per altro, assicurerà ai visitatori l’opportunità di non incorrere in alcun affollamento, potendo anzi ammirare i capolavori riuniti nel Centro San Gaetano di Padova con tutto l’agio possibile.

È naturalmente più che consigliabile giungere alla mostra avendo già prenotato giorno e fascia oraria d’ingresso. Le prenotazioni prenderanno il via martedì 1 settembre (call center 0422.429999, www.lineadombra.it).

La mostra si annuncia straordinaria, come una vera e propria ricostruzione, passo dopo passo, della vita e dell’opera di Van Gogh, ma anche del suo tempo. In questo senso sarà il logico completamento del libro che Marco Goldin sta finendo di scrivere. Edito da La nave di Teseo e intitolato “Vita di Van Gogh attraverso le lettere”, sarà in libreria a partire dal prossimo mese di ottobre e dunque giungerà in tempo per l’apertura della mostra padovana. La quale, grazie anche alla collaborazione fondamentale del Kröller-Müller Museum e del Van Gogh Museum, conterrà capolavori di ognuno tra i periodi della vita di Van Gogh, da quello olandese fino al tempo francese vissuto tra Parigi, la Provenza e Auvers-sur-Oise. Dipinti famosissimi come l’“Autoritratto con il cappello di feltro”, “Il seminatore”, i vari campi di grano, “Il postino Roulin”, “Il signor Ginoux”, “L’Arlesiana”, i vari paesaggi attorno al manicomio di Saint-Rémy e tantissimi altri, campeggeranno eccezionalmente per pochi mesi soltanto sulle pareti del Centro San Gaetano di Padova.

«Pur in un tempo diventato complesso, festeggiare i 25 anni di esistenza di Linea d’ombra» afferma Marco Goldin «meritava una mostra di questa portata. Viene alla fine di tre anni di nuovo studio e nuovo lavoro da parte mia su tutto l’epistolario di Van Gogh, che mi ha quindi guidato in una rilettura ampia e motivata del suo percorso. A cominciare da quella tangenza meravigliosa che a metà XX secolo fa “incontrare” Francis Bacon e lo stesso artista olandese».

Orari e prezzi

call center per info e prenotazioni

TEL 0422 429999

biglietto@lineadombra.it

Orario mostra

(ultimo ingresso 70 minuti prima della chiusura)

da lunedì a giovedì: 10 - 18

venerdì: 10 - 19

sabato: 9 - 20

domenica: 9 – 19

24 dicembre: chiuso

Aperture straordinarie

7 e 8 dicembre: 9 - 19

25 dicembre: 15 - 19

26-27 dicembre: 9 - 20

28-29-30 dicembre: 10 - 19

31 dicembre: 11 - 1 della notte

1 gennaio: 10 - 19

2-3-4-5 gennaio: 9 - 20

6 gennaio: 9 - 19

E' vivamente consigliata la prenotazione

Per la migliore gestione degli ingressi in mostra

Biglietti

(prezzi comprensivi di diritto di prenotazione)

Intero euro 17

Ridotto euro 14 studenti maggiorenni e universitari fino a 26 anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni, giornalisti con tesserino

Ridotto euro 11 minorenni (6-17 anni)

Biglietti con visita guidata

(prezzi comprensivi di diritto di prenotazione)

Intero euro 24

Ridotto euro 21 studenti maggiorenni e universitari fino a 26 anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni, giornalisti con tesserino

Ridotto euro 18 minorenni (6-17 anni)

Per i titolari di biglietto gratuito (bambini fino a 5 anni compiuti - accompagnatore di persone non abili) la visita guidata resta a pagamento (euro 7).

La vendita dei biglietti aperti e regalo

per questa mostra è sospesa

Gruppi

(15 persone)

Intero euro 13

Ridotto euro 10 minorenni (6-17 anni)

Scuole

Le scuole interessate a una visita guidata sono pregate di contattare, a partire dall'1 settembre, il nostro call center (0422 429999 - biglietto@lineadombra.it).

Ingresso gratuito

Bambini fino a 5 anni compiuti, accompagnatore di persone non abili.

Per i disabili che necessitino di accompagnatore e per chi accompagna in mostra bambini fino a 5 anni, è necessario fare la prenotazione tramite call center 0422 429999.

Visite guidate

Gruppi euro 100

(non sono consentite visite con guida propria)

Privati euro 7 a persona (in gruppi di 15 persone)

Le visite guidate verranno effettuate con l’ausilio di un apparato microfonico dotato di auricolari monouso, compreso nel costo della visita guidata.

Audioguida

Un racconto di Marco Goldin sulla vita di Van Gogh e le sue opere.

Adulti euro 6,50

Bambini euro 4,50

Nel prezzo è compreso l'auricolare monouso

Disponibile, in prenotazione e direttamente in mostra, in lingua italiana e, per gli adulti, anche in lingua inglese.

Ecco come ti accoglieremo in sicurezza

Arriva 10 minuti prima

Presentati 10 minuti prima dell’orario di visita per consentire i controlli preliminari indispensabili per la sicurezza di ognuno.

Se arrivi in ritardo, non saremo necessariamente in grado di garantirti l’ingresso.

Termoscanner

Al tuo arrivo misureremo la temperatura corporea.

Per entrare, dovrà essere inferiore a 37,5°.

Personale

Tutto il nostro personale indossa i dispositivi previsti per la visita in sicurezza.

Le postazioni fisse sono dotate di barriere per il distanziamento fisico.

Gel igienizzante

In diversi punti del Centro San Gaetano troverai erogatori di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani.

Ambienti puliti e sanificati

Il Centro San Gaetano assicura una scrupolosa pulizia di tutti gli ambienti con prodotti detergenti e disinfettanti. La sanificazione quotidiana viene fatta anche con particolare attenzione ai servizi igienici e a tutte le superfici toccate di frequente.

Ingresso contingentato

Per garantire il distanziamento interpersonale, ogni 10 minuti entrerà in mostra un piccolo numero di persone.

Impianto di climatizzazione

Negli spazi espositivi del Centro San Gaetano è in funzione un impianto modernissimo, appena installato, che assicura alla perfezione il continuo filtraggio e ricambio dell’aria.

Mascherina

Indossala correttamente, coprendo naso e bocca, per tutto il tempo di permanenza nel Centro San Gaetano.

Distanziamento

Mantieni la distanza minima di sicurezza dagli altri (1 mt).

Ascensore

Per ragioni di sicurezza e gentilezza, l’uso dell’ascensore sarà riservato a persone con difficoltà o disabilità motoria e loro accompagnatori.

Prenotazione vivamente consigliata

Prenota data e orario di ingresso. Riceverai i biglietti digitali via email.

La prenotazione è possibile anche il giorno stesso della visita.

Percorso e durata della visita

Il percorso è a senso unico (non sarà possibile tornare indietro) e la durata complessiva della visita sarà di 60 minuti.

La permanenza prestabilita, indicata all’ingresso di ogni sala, verrà fatta rispettare dal nostro personale.

Bookshop

All’uscita del percorso espositivo troverai il nostro bookshop con il catalogo della mostra, il nuovo libro di Marco Goldin, Van Gogh. L'autobiografia mai scritta e tutto il merchandising della mostra.

Armadietti

Non è previsto il servizio di guardaroba.

Per custodire i tuoi oggetti sono a disposizione degli armadietti con chiave.

Controlli su borse e bagagli

Le borse ammissibili in mostra, di piccola dimensione, verranno ispezionate dal personale di sicurezza.

Caffetteria e ristorazione

Al piano terra del Centro San Gaetano ti attende un'ottima caffetteria-ristorante dove gustare un ricco menù per colazioni, pranzi o spuntini al banco.

Non è consentito

- introdurre valigie, borse voluminose, zaini, passeggini

- introdurre animali, di qualsiasi taglia

- introdurre cibo e bevande

- utilizzare cellulari, macchine fotografiche o altri apparecchi elettronici

Organizzazione

Linea d’ombra

Strada di Sant’Artemio, 6/8

31100 Treviso

Tel. +39 0422 3095

Fax +39 0422 309777

Info web

info@lineadombra.it

www.lineadombra.it

Info: www.lineadombra.it

https://www.lineadombra.it/ita/mostre-eventi/van-gogh-i-colori-della-vita/vg-la-mostra/vg-introduzione.php

https://www.facebook.com/lineadombrarte