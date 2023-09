Vendemmia in Villa dei Vescovi

Una giornata speciale durante la quale rivivere la tradizione agricola del brolo, e scoprirne le colture, con laboratori speciali e degustazioni guidate.

Domenica 17 settembre, durante l'arco della giornata saranno previste attività didattiche in vigneto per bambini, giochi campestri, una speciale caccia al tesoro e degustazioni guidate di vini per adulti a cura della nostra Enoteca Bistrò.

Le visite guidate alla scoperta della Villa e i laboratori di vendemmia e pigiatura per bambini sono ad orario fisso.

Per tutto l'arco della giornata saranno disponibili giochi campestri per bambini e attività di orienteering, ad orario libero.

Alla Piana dei Cedri saranno in mostra le attrezzature agricole della tradizione raccontate dai vignaioli del territorio.

Le degustazioni guidate di vini del territorio saranno a cura della nostra Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi.

A pranzo sarà possibile gustare i piatti della tradizione nella terrazza della Villa, a cura del nostro Bistrò oppure consumare il proprio picnic nel grande Brolo della Villa.

Orari e programma

Dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle ore 17.

Visite guidate ad orario fisso alla scoperta della Villa e del suo Brolo (ore 11, 12, 15 e 16). Prenotazione consigliata.

Vendemmia e pigiatura: ore 10.30, 14 e 16 (durata dell'attività: 2 ore).

Queste attività sono a numero chiuso, a pagamento per i bambini partecipanti (euro 4 a bambino). Si potrà acquistare tale servizio solamente in loco, al momento dell'arrivo in Villa. Per accedere alle attività sarà necessario acquistare anche il biglietto di ingresso in Villa (dal sito o in loco). L'acquisto del solo biglietto non garantisce anche l'attività didattica.

Giochi campestri e attività orienteering per bambini disponibili per tutto l'arco della giornata, ad orario libero e comprese nel biglietto d'ingresso standard alla Villa.

Alla Piana dei Cedri saranno in mostra per tutta la giornata le attrezzature agricole della tradizione raccontate dai vignaioli del territorio.

Le degustazioni guidate di vini del territorio saranno a cura della nostra Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi alle ore 16 e 17.

Biglietti

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto anche con visita guidata.

Ingresso parco e villa (visita libera)

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto (6-18 anni): 6 euro

Studente (19 - 25 anni): 6 euro

Famiglia (2 adulti + bambini 6-18 anni): 27 euro

Bambini 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito



Ingresso parco e villa con visita guidata

Iscritto FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto (6-18 anni): 10 euro

Studenti fino ai 25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti + bambini 6-18 anni): 50 euro

Bambini 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Laboratorio per bambini di vendemmia e pigiatura

Euro 4 a bambino, pagamento in loco, attività a numero chiuso.

Si potrà acquistare tale servizio solamente in loco, al momento dell'arrivo in Villa. Per accedere alle attività sarà necessario acquistare anche il biglietto di ingresso in Villa (dal sito o in loco). L'acquisto del solo biglietto non garantisce anche l'attività didattica.

Come arrivare

In auto

Autostrada A4 Milano-Venezia, Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Autostrada A13 Bologna-Padova, Uscita Terme Euganee; proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa.

Le auto possono parcheggiare in via Roberto Ferruzzi, nei pressi della Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

In treno con Trenitalia

Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia).

Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Per gli orari dei treni consulta il sito www.trenitalia.it. Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

In autobus

L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Per consultare gli orari degli autobus, www.fsbusitaliaveneto.it

In bici

Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Contatti

Per informazioni:

Tel. 049 9930473 (mer-dom: 10-17)

E-mail: faivescovi@fondoambiente.it

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/vendemmia-in-villa-7276

https://www.facebook.com/events/794798699317537/

https://www.facebook.com/villadeivescovi