Veneto contemporanea: appuntamento al Pollini con Massimo Cacciari e OPV omaggiano Luigi Nono

Anche per l’anno in corso, come di consueto, parallelamente agli appuntamenti musicali della 58^ Stagione concertistica intitolata “Peripezie!”, l’Orchestra di Padova e del Veneto offre nuovi percorsi di ascolto utili a tenere vivi dei collegamenti tra presente e passato, nell’ottica di una cifra distintiva e stilistica consolidata. Su queste direttrici si inserirà a Padova un evento speciale in omaggio a Luigi Nono, di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita, dopo il successo internazionale riscontrato con la nuova edizione di Prometeo. Tragedia dell’ascolto, testamento musicale del grande compositore veneziano che ha visto OPV e Marco Angius protagonisti nell’ambito di un progetto avviato grazie alla collaborazione tra l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee de La Biennale di Venezia (ASAC), la Fondazione Archivio Luigi Nono e TBA21–Academy, il centro di ricerca della Fundación TBA21.

Giovedì 29 febbraio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova, Marco Angius dirigerà Guai ai gelidi mostri, la prima composizione di Nono ad indagare a fondo il rapporto tra suono e spazio. Scritta nel 1983 per due contralti, flauto, clarinetto, tuba, viola, violoncello, contrabbasso e live electronics, questo lavoro rappresenta la più importante tappa del cammino di Nono verso il Prometeo (1984), anche per il fatto di considerare l’opera come lavoro collettivo, che supera i limiti della competenza musicale debordando nell’ambito poetico e figurativo. L’opera va infatti intesa come interazione della musica di Nono con i testi di Lucrezio, Ovidio, Ezra Pound, Friedrich Nietzsche, Franz Rosenzweig e Gottfried Benn, combinati tra loro da Massimo Cacciari in conformità al proprio discorso filosofico, oltre ai quattro quadri di Emilio Vedova sorti parallelamente alla compilazione del testo.

Presente sul palco dell’Auditorium Pollini, il filosofo veneziano aprirà il concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto con il talk intitolato Estremità armoniche: Bach – Webern – Nono. Il programma della serata si completerà infatti con un’opera di Anton Webern, più precisamente con l’elaborazione orchestrale del Ricercara 6 voci tratta da Il sacrificio musicale, tra le opere più emblematiche di Johann Sebastian Bach.

Per l’occasione, alcuni componenti OPV si uniranno ad alcuni tra i massimi esperti del repertorio di Luigi Nono: le voci di Beatrice Mezzanotte e Katarzyna Otczyk, Laura Bersani al flauto, Roberta Gottardi al clarinetto e Niccolò Perferi alla tuba, con Alvise Vidolin e Luca Richelli alla regia del suono. L’evento vede il sostegno della Fondazione Cariparo, la collaborazione di SaMPL (laboratorio integrato per la didattica, la produzione e la ricerca dedicato al sound and music computing del Conservatorio C. Pollini di Padova) e dell’Associazione Filosofia di Vita presieduta da Marzia Banci.

L’appuntamento costituirà il concerto anteprima della rassegna Veneto Contemporanea 2024, che si svolgerà a Padova tra aprile e giugno in quattro nuovi appuntamenti.

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro (abbonati 58ª Stagione concertistica OPV, Ass. Amici OPV, OPV Card).

Ridotto Studenti 1 euro (Conservatorio Pollini e UNIPD).

Biglietti disponibili su Vivaticket.com e al botteghino dell’Auditorium Pollini, il giorno del concerto, a partire dalle ore 20.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/02/29/2110/

https://www.facebook.com/events/419957407120017