“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Lunedì 1 aprile

Un patrimonio UNESCO: le colline del Prosecco

Tra San Pietro di Barbozza e Santo Stefano ecco un'escursione ad anello attraverso il patrimonio Unesco “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, il più celebre esempio di viticoltura eroica in Italia,

Caccia alle uova di Pasquetta al Castello di Montebello Vicentino

Una semplice passeggiata ci condurrà fino al Castello dei Maltraverso di Montebello Vicentino (Vi), il cui primo documento ufficiale risale al 1154.Terminata la visita, bambini e famiglie potranno cimentarsi in una divertente caccia alle uova, nel parco del castello.

Visita guidata di Villa Scalabrin e i tulipani di Evelina

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin venne fatta erigere nella prima metà del Cinquecento dal Cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano Vescovo di Padova. Il giardino all’inglese è il punto di forza della villa: realizzato nell’Ottocento grazie alla contessa Evelina, divenne un esempio illustre di giardino romantico.

Visita guidata a Chioggia, la perla della laguna

Chioggia, la "perla della laguna", rivela una storia ricca di bellezze artistiche durante la visita. Esploreremo il mercato ittico, l'antico granaio, il municipio, la casa di Goldoni e la calle Duse

Villa di Rovero Majer: un viaggio nella storia e nella bellezza

Villa Di Rovero, ora Majer, è stata costruita nel corso del Cinquecento ed è arricchita di preziosi affreschi della scuola del Veronese, quasi tutti godibili, solo quelli esterni sono stati vinti dal tempo. La vicina barchessa con archi del Cinquecento ed i pilastri che segnavano l’ingresso alla cedriera ed al giardino sono ancor oggi presenti in ottimo stato.

Escursione nel bellissimo Parco del Sile

Una passeggiata nel Parco Naturale del Fiume Sile, laddove il fiume nasce.

Camminare nell’area protetta delle sorgenti del Sile significa immergersi in un’area verde immersa in una campagna tradizionale con elementi che riportano ad un passato antico, come i campi chiusi, i rii, i prati e le querce secolari.

Este segreta: Vigna Contarena e Villa Kunkler Byron

Il nostro viaggio partirà da Vigna Contarena, meraviglia architettonica costruita nel XIV secolo dalla nobile famiglia veneziana dei Contarini degli Scrigni. Il nostro viaggio proseguirà verso un’altra importantissima testimonianza della storia di Este: Villa Kunkler Byron. Questo luogo è uno scrigno che nasconde grandi sorprese ed emozioni uniche.

Visita a Villa Gera a Conegliano, capolavoro di Jappelli

Adagiata sulla collina del Castello, la villa domina la città, offrendo allo sguardo la bella facciata neoclassica a 8 colonne ioniche sormontate da un maestoso timpano, le cui sculture, raffiguranti l’architettura che ospita le Arti Sorelle, sono opera di Marco Casagrande, rinomato scultore dell’epoca e avviato all’arte dallo stesso Bartolomeo Gera.

Il Parco dei Laghi di Revine e l'antica via maestra

Un percorso alla scoperta del meraviglioso Parco dei Laghi di Revine. Attraverseremo anche il borgo in pietra di Santa Maria caratterizzato dalle case costruite secondo l’architettura tipica della Vallata fino a percorrere un tratto dell’antica via Maestra che un tempo era la principale strada di collegamento tra Serravalle di Vittorio Veneto e i paesi della Vallata fino a Follina.

Secret Tour: meraviglie al Castello di Thiene

Considerato il più cospicuo edificio gotico del XV sec. sorto nel vicentino ad uso di dimora civile, è uno straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana. IL CASTELLO DI THIENE APRE LE PORTE DEL SUO ANTICO CUCINONE E DEI SOTTERRANEI ESCLUSIVAMENTE AI PARTECIPANTI DI VENETO SEGRETO!

La splendida Villa Morosini a Polesella

Villa Morosini di Polesella, in provincia di Rovigo, è una storica residenza nobiliare veneziana lungo le verdi sponde del fiume Po. Riportata al suo originale splendore, dopo un’intensa opera di restauro, conserva le memorie dell’illustre doge Francesco Morosini, detto il Peloponnesiaco, carismatico condottiero della Serenissima.

