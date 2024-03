“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/03/2024 al 24/03/2024 Orario non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 23 marzo

Secret Tour: Villa Tiepolo Passi

Un autentico tesoro nel cuore del Veneto, questa villa, che risale al XVII secolo, ha una storia di grande fascino e una sorprendente importanza strategica nel territorio della Marca trevigiana.

Sabato 23 marzo

Prendi parte all'esperienza

Sabato 23 marzo

La Basilica del Santo: meraviglioso viaggio di scoperta tra i segreti di Padova

La Basilica di S.Antonio, che i padovani chiamano Il Santo, è uno dei più celebri e frequentati santuari del mondo cristiano.

Il grande santuario inizia ad essere costruito nel 1232 in onore di S.Antonio di Padova per iniziativa dei francescani e con il generoso contributo della città e dei pellegrini.

Sabato 23 marzo

Prendi parte all'esperienza

Sabato 23 marzo

Villa Emo Capodilista

E’ uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto: stiamo parlando di Villa Emo Capodilista che si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

Sabato 23 marzo

Prendi parte all'esperienza

Sabato 23 marzo

Secret Tour

Questo capolavoro è l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero.

Sabato 23 marzo

Prendi parte all'esperienza

Domenica 24 marzo

Escursione a Porto Caleri

Il Giardino Botanico Litoraneo o meglio conosciuto come il Giardino Botanico di Porto Caleri è un luogo incontaminato che ha lo scopo di conservare un ambiente naturale unico per la presenza di una variegata biodiversità.

Domenica 24 marzo

Prendi parte all'esperienza

Domenica 24 marzo

Villa Sagramoso Sacchetti

Questo importante complesso si staglia in tutta la sua mole sul terrazzo alluvionale a destra del fiume Adige, a Nord di Verona, in località Corno Alto. Da questa posizione dominante lo sguardo spazia sull’intera Valpolicella e sulle alture della Lessinia occidentale.

Domenica 24 marzo

Prendi parte all'esperienza

Domenica 24 marzo

Villa Barbarigo a Noventa Vicentina: il potere della Serenissima

Il complesso (villa padronale, barchesse, colombare), noto anche come “Villa dei Dogi”, voluto nel 1588 da Giacomo di Andrea Barbarigo, si erge con maestosità al centro del paese, sviluppandosi in altezza per quattro piani.

Domenica 24 marzo

Prendi parte all'esperienza

Domenica 24 marzo

Rovigo: la Città delle Rose ai tempi della Serenissima

Passeggiata alla scoperta di una città che nasconde tesori inestimabili. Partiremo da Piazza Garibaldi e in pochi passi raggiungeremo il ghetto ebraico, dove le tracce della sua storia si intrecciano con la dominazione veneziana. Il nostro itinerario include la visita del Tempio votivo della Rotonda

Domenica 24 marzo

Prendi parte all'esperienza

Info web

https://venetosegreto.com/

https://www.facebook.com/Venetosegreto

Foto articolo da archivio