“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 24 febbraio

Visita Esclusiva alla Tessitura Bevilacqua a Venezia

Quando Venezia era ancora un importante centro produttivo e commerciale, c’erano ben 6000 telai che tessevano il velluto; oggi, quelli della Tessitura Bevilacqua, sono rimasti gli ultimi telai settecenteschi funzionanti in città. Una preziosa, viva testimonianza di un’arte quasi perduta: quella del velluto tessuto a mano.

Sabato 24 febbraio

Sabato 24 febbraio

La Basilica del Santo: meraviglioso viaggio di scoperta tra i segreti di Padova

La Basilica di S.Antonio, che i padovani chiamano Il Santo, è uno dei più celebri e frequentati santuari del mondo cristiano.

Il grande santuario inizia ad essere costruito nel 1232 in onore di S.Antonio di Padova per iniziativa dei francescani e con il generoso contributo della città e dei pellegrini.

Sabato 24 febbraio

Sabato 24 febbraio

Concerto d'arpa a lume di candela a Soave (VR)

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la chiesa di S.Rocco a Soave (VR). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele

Sabato 24 febbraio

Sabato 24 febbraio

Secret Tour: Apertura straordinaria a Palazzo Gobatti e visita alla Pinacoteca di Palazzo Roverella

Residenza ottocentesca di Antonio Gobatti - uno tra i più facoltosi possidenti del Polesine e massimo finanziatore del teatro di Rovigo nel 1858 - possiede un ampio salone d’onore decorato dal pittore veneziano Giovanni Biasin.

Sabato 24 febbraio

Domenica 25 febbraio e domenica 3 marzo

Villa Emo Capodilista

E’ uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto, si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Fu progettata come ritrovo di caccia dall’architetto e pittore Dario Varotari, allievo del Veronese, nel 1568.

Domenica 25 febbraio e domenica 3 marzo

Domenica 25 febbraio

Villa Barbarigo a Noventa Vicentina:il potere della Serenissima

Simbolo della città. Il complesso (villa padronale, barchesse, colombare), noto anche come “Villa dei Dogi”, voluto nel 1588 da Giacomo di Andrea Barbarigo, si erge con maestosità al centro del paese, sviluppandosi in altezza per quattro piani.

Domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio

Villa Caldogno ed i suoi tesori nascosti

Un meraviglioso gioiello dell’architettura palladiana si erge nel comune di Caldogno, per volontà di Losco Caldogno.

L’opera architettonica non è inserita nei “Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio”, tuttavia si può dedurre che Villa Caldogno sia, a tutti gli effetti, firmata dall’architetto più celebre del Veneto.

Domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio

Il Segreto delle Maschere Veneziane: Un viaggio nel cuore della tradizione

Visita un laboratorio artigianale a Venezia e scopri l'incredibile mondo delle maschere veneziane tradizionali. Assisteremo ad una dimostrazione all'interno dell'atelier e vedremo le tecniche di produzione usate dai mascherai dei secoli passati.

Domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio

Magica Pellestrina - la riserva Naturale "Ca' Roman"

Gioiello naturalistico che nasconde eccellenze della nostra regione, come il suo sistema dunale, tra i piu' integri dell'alto Adriatico, che cela una fauna ed una flora peculiare ed altrove rara, come di rara bellezza e' la vicina e magnifica opera di ingegneria idraulica della Serenissima: i famosi Murazzi settecenteschi di Pellestrina.

Domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio

Concerto: le migliori canzoni italiane a lume di candela a Villa Gallarati Scotti.

Vivi il fascino della musica italiana più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: Villa Gallarati Scotti. In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti si esibiranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

Domenica 25 febbraio

- Eventi del prossimo weekend -

Sabato 2 marzo

Secret tour: meraviglie al Castello di Thiene

Considerato il più cospicuo edificio gotico del XV sec. e straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, apre le porte del suo antico cucinone e dei sotterranei esclusivamente ai partecipanti di Veneto Segreto!

Sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo

L'arte della stampa: visita guidata alla tipoteca di Cornuda

Il Museo accoglie i visitatori in uno spazio di 3.000 metri quadrati. Questo luogo racconta la nascita e l’evoluzione di un mestiere d’arte – la stampa a caratteri mobili – che per 500 anni ha “rivoluzionato” la comunicazione e la cultura dell’uomo.

Sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo

La Rocca pisana, capolavoro di Vincenzo Scamozzi

La Rocca Pisana, si erge su una collina che domina la pianura vicentina. Grazie alla sua posizione elevata e alla perfetta integrazione con la natura circostante, la visita alla rocca offre un'esperienza unica in cui il visitatore si sente immerso nell'edificio e al contempo in armonia con la natura.

Sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo

Escursione al Monte Alto e visita al Museo del Termalismo

Andremo all"esplorazione dei sentieri del Monte Alto,in quel di Montegrotto Terme, dove è presente un camino vulcanico di esplosione formato da breccia trachitica. A dare prestigio a questo luogo, la presenza di Villa Draghi, un bosco dalle varie essenze, una cava ben celata e una sorgente nelle pertinenze della Villa.

Sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo

Concerto d'arpa a lume di candela a S. Giovanni Lupatoto (VR)

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la ex Chiesa POZZO a S.Giovanni Lupatoto (VR). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

Sabato 2 marzo

Villa Emo Capodilista

Villa Emo Capodilista

E’ uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto, si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Fu progettata come ritrovo di caccia dall’architetto e pittore Dario Varotari, allievo del Veronese, nel 1568.

Do menica 3 marzo

Domenica 3 marzo

Escursione al Monte Alto e visita al Museo del Termalismo

Il Castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua. Fu concepito come fortezza per difendersi dai Carraresi e dagli Estensi.

Domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo

Villa Valmarana e Villa Widmann sulla Riviera del Brenta

La Barchessa Valmarana è parte di Villa Valmarana, un complesso del XVII secolo con un edificio principale e due barchesse. Originariamente, era un granaio e deposito per le barche usate sul Naviglio del Brenta. Villa Widmann, con la sua barchessa e oratorio, fu costruita alla fine del XVIII secolo dagli Sceriman, una famiglia persiana attiva nel commercio.

Domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo

Escursione lungo il Sile e il cimitero dei burci

Visita ad un luogo speciale ed unico, dove natura, storia e tradizioni si mescolano.

I relitti dei burci, storiche imbarcazioni che furono grandi protagoniste dei commerci lungo il Sile ci meraviglieranno grazie alla stupenda cornice naturale che li circonda, creando un ambiente dove la bellezza dell’archeologia e della natura si intrecciano stupendo il visitatore.

Domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo

Concerto d'arpa

a lume di candela a Marostica (VI)

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la chiesa di S.Marco a MAROSTICA (Vi). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

Domenica 3 marzo

