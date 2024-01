“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 27 gennaio

La Basilica del Santo: meraviglioso viaggio di scoperta tra i segreti di Padova

La sua costruzione inizia 1232 in onore di S.Antonio di Padova per iniziativa dei francescani e con il generoso contributo della città e dei pellegrini.

L’interno conserva splendide opere d’arte, dalla meravigliosa cappella rinascimentale, che ancora oggi conserva le spoglie mortali del santo, ai cicli pittorici trecenteschi divenuti patrimonio UNESCO.

Sabato 27 gennaio

Sabato 27 gennaio

Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella

Originariamente una struttura militare veneziana, nel XV secolo divenne residenza signorile con saloni per feste e funzioni religiose. Oggi, la dimora produce vini e olio extravergine di oliva della Valpolicella, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare i loro pregiati prodotti al termine della visita guidata.

Sabato 27 gennaio

Sabato 27 gennaio

Escursione nella Valle dei Mulini e apertura straordinaria alla Grotta di S. Bernardino

Una camminata alla valle dei mulini in quel di Mossano. Un gioiellino berico dove il fluire dell’acqua si contrappone ad un tempo che pare sospeso.

Costeggeremo lo “scaranto” che muoveva le “rue” dei mulini fino al secolo scorso.Termineremo il nostro trekking con la visita alla Grotta di S. Bernardino

Sabato 27 gennaio

Sabato 27 gennaio

Secret Tour: la Rotonda di Palladio

Questo capolavoro è l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero.

La Villa aprirà per noi un angolo tutto segreto per i nostri partecipanti! Siete pronti a scoprirlo?

Sabato 27 gennaio

Sabato 27 gennaio

Concerto: le migliori canzoni italiane a lume di candela a Villa Selvatico

Vivi il fascino della musica italiana più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: il Salone di Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti si esibiranno illuminati da centinaia di candele.

Sabato 27 gennaio

Domenica 28 gennaio

Villa Barbarigo a Noventa Vicentina: il potere della Serenissima

Simbolo della città, il complesso (villa padronale, barchesse, colombare), noto anche come “Villa dei Dogi”, voluto nel 1588 da Giacomo di Andrea Barbarigo, si erge con maestosità al centro del paese, sviluppandosi in altezza per quattro piani.

Domenica 28 gennaio

Domenica 28 gennaio

Secret Tour: meraviglie al Castello di Thiene

Considerato il più cospicuo edificio gotico del XV sec., sorto nel vicentino ad uso di dimora civile è uno straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere.

Aprirà le porte del suo antico cucinone e dei sotterranei in esclusiva per noi!

Domenica 28 gennaio

Domenica 28 gennaio

Le stanze segrete del Caffé Pedrocchi

Il caffè Pedrocchi apre le sue stanze segrete! Progettato da Jappelli, le sue stanze sono decorate in modo da ricreare l’ambientazione tipica di un determinato periodo storico: in linea con l’eclettismo ottocentesco, divenne uno dei simboli della città di Padova.

Domenica 28 gennaio

Domenica 28 gennaio

Vallevecchia - nei luoghi del cuore di Hemingway

Escursione speciale in una zona naturalistica protetta, incastonata tra le acque dolci dell'entroterra veneziano e quelle marine dell'Adriatico. Sono questi i luoghi tanto amati dal grande scrittore americano Ernest Hemingway, che proprio da Vallevecchia prese ispirazione per il suo “Di là dal fiume e tra gli alberi”.

Domenica 28 gennaio

