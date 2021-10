"Vermouth Night", Leonardo Leuci al R2CoffeeBar

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/422793142549501/

Giovedì 21 ottobre a partire dalle ore 18 special "Vermouth night" con Leonardo Leuci al R2CoffeeBar di via Andrea Costa, 18.

Sound by Giovanni Santucci, food by R2CoffeeBar, drinks by Leonardo Leuci & Enrico Chillon.

Prenotazione consigliata allo 0493220525

