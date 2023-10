Villa da brivido – Halloween cena con delitto a Villa Selvatico

Unisciti a noi per un’esperienza unica fra mistero, brivido e buona cucina. Durante questa serata, sarai coinvolto in un enigma mozzafiato che si svolgerà gustando una cena gourmet di quattro portate. Preparati a mettere alla prova la tua arguzia, la tua intuizione e le tue capacità investigative mentre cerchi di risolvere il caso. È un’avventura interattiva che ti farà vivere il lato oscuro di Halloween in modo indimenticabile.

POSTI LIMITATI: 90 POSTI

UN MENÙ DA BRIVIDO

A CURA DI OSTERIA A MODO MIO

Prezzo a persona: 80 euro

INCLUSI CON IL MENÙ:

- Acqua

- Vini in abbinamento: Prosecco DOC Villa Selvatico - Pinot Grigio delle Venezie DOC Villa Selvatico - Merlot Antica Vigna

- Caffe

Antipasti a Buffet:

• Sfogliatina di verdure di stagione e fonduta di stravecchio

• Battuta di manzo e crostone di pane alle erbette

• Insalata di sfilacci di cavallo, noci, radicchio e grana

Primo piatto

• Risotto con zucca, stracciatella di burrata e spuma di 'nduja calabrese

• Alternativa vegetariana: Risotto con zucca e stracciatella di burrata

Secondo piatto

• Guancetta di maialino brasata con patate al rosmarino

• Alternativa vegetariana: Millefoglie di zucca e funghi con patate al rosmarino

Dolce

• Tortino al cioccolato fondente, salsa ai frutti rossi e nocciole

Il menù è disponibile anche nell'alternativa vegetariana Durante la fase di prenotazione aggiungere nella nota d'ordine la preferenza per il menù vegetariano o inviare una mail a info@villaselvaticoterme.it con la richiesta e il numero d'ordine.



SPETTACOLO TEATRALE - Un eccezionale spettacolo teatrale, organizzato da CAST sotto la direzione artistica di Simone Toffanin, si terrà nei sontuosi saloni affrescati della villa durante la cena. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente e interattivo, pensato per un pubblico adulto, nel quale verrà chiesto al pubblico di partecipare attivamente alla scena del crimine, mettendosi alla ricerca dell’assassino.



TRUCCATRICE E FOTOGRAFO - Diventa parte dello spettacolo, una truccatrice professionista e un fotografo saranno disponibili per catturare il tuo look spettacolare! Ti aspettiamo dalle ore 19 per realizzare il tuo trucco.

SERVIZIO EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO

LOCATION

Villa Selvatico

Viale Sant'Elena, 36

Battaglia Terme, 35041 Italia

COSTO DELL'EVENTO: 80 euro. PRENOTAZIONE: https://shop.villaselvaticoterme.it/event/31-10-2023-halloween-cena-con-delitto/.