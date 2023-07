Grande Puffo e Puffetta per chiudere la settimana dedicata all'Agenda 2030 a Le Brentelle

Hanno messo a disposizione il loro villaggio per un’intera settimana, e ora sono pronti a incontrare i bambini e verificare se hanno imparato le “lezioni di sostenibilità”. Grande Puffo e Puffetta, infatti, stanno per arrivare al centro commerciale Le Brentelle, per chiudere la settimana di giochi e laboratori dedicata all’Agenda 2030 dell’Onu, di cui sono ambasciatori. I bambini potranno incontrarli di persona domenica 30 luglio: gli orari per vederli e farsi una foto con loro sono 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30! Nel frattempo, il villaggio dei Puffi e le numerose attività proposte, adatte ai bambini dai 3 ai 12 anni e ad accesso gratuito, è ancora aperto fino a sabato 29 luglio, dalle 10 alle 13, e dalle 15.30 alle 19.30

Mettere fine alla povertà e alla fame nel mondo, assicurare che tutti i bambini ricevano un’istruzione adeguata, promuovere le pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, utilizzare energia pulita, proteggere l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico… sono tanti, ben 17!, gli obiettivi di sviluppo sostenibile che i 193 paesi membri dell’Onu si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. E con la campagna "Piccoli Puffi, grandi obiettivi", gli omini blu tanto amati dai bambini sono protagonisti di un’attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolta proprio ai più piccoli, che ha fatto tappa a Le Brentelle a partire da lunedì 24 luglio.

Nel villaggio dei Puffi in questi giorni si può giocare a Go-Goals, il gioco da tavolo ufficiale dell’Agenda 2030 che illustra i 17 obiettivi (goals, appunto) di sviluppo sostenibile: i bambini lo ricevono anche in regalo in versione stampata, in modo che possano poi portarlo a casa, e giocare ancora in famiglia o con gli amici. Ma ci sono anche altri giochi da tavolo, aree disegno e laboratori ludico-didattici. Molteplici attività, quindi, proposte da animatrici per stimolare nei partecipanti la voglia di fare tutti, nel loro piccolo e nel loro quotidiano, la differenza per un mondo migliore. E se in questi giorni i Puffi sono in qualche modo presenti con dei grandi sagomati per scattare delle belle foto, ecco che l’iniziativa avrà il suo apice con l’incontro domenica 30 luglio con Grande Puffo e Puffetta, indubbiamente due dei Puffi più amati.

Info web

Tutte le informazioni sono su https://centrolebrentelle.it/newseventi/i-puffi/

https://www.facebook.com/centrolebrentelle/

Foto articolo da comunicato stampa